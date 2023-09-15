Набиуллина заявила о готовности ЦБ при необходимости ужесточить выдачу ипотеки

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ при необходимости готов дополнительно ужесточить макропруденциальные надбавки, чтобы обезопасить рынок жилья от рисков, связанных с ростом ипотечного кредитования. По словам госпожи Набиуллиной, на 1 сентября годовой рост ипотеки в РФ составляет 30%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Макропруденциальные надбавки — надбавки к коэффициентам риска, которые банк должен учитывать при выдаче кредита. Чем выше риск, тем больший запас дополнительного капитала банк должен иметь для одобрения кредитов, что делает их менее выгодными для финансовых организаций.

«Мы приветствуем решение правительства чуть ужесточить требования к льготным (ипотечным.— “Ъ”) программам и повысить требования по первоначальному взносу с 15 до 20%, мы будем смотреть вместе с макропруденциальными надбавками, от которых мы ожидаем гораздо большего эффектна, насколько это сработает. ...Если будет необходимость, мы готовы будем ужесточить дополнительно макропруденциальные надбавки»,— сказала глава Центробанка в ходе пресс-конференции.

Госпожа Набиуллина заявила, что рост темпов ипотечного кредитования в РФ происходит за счет льготных программ, их доля в целом в ипотеке возрастает. Кроме того, рост ипотеки вызван вовлечением в ипотечный рынок рискованных групп клиентов, что особенно беспокоит ЦБ, отметил глава регулятора. По ее словам, за два года выдача ипотечных кредитов людям с долговой нагрузкой более 80% от доходов выросла почти вдвое.

Глава Центробанка отметила, что высокие темпы роста ипотечного кредитования приводят, в частности, к сохранению разрыва цен на первичном и вторичном рынке жилья. Она заявила, что разрыв до сих пор достигает около 40%. Рост ипотеки приводит к повышению цен залогов на первичном рынке, объяснила госпожа Набиуллина.

В сентябре правительство увеличило минимальный размер первоначального взноса с 15% до 20% в рамках льготных ипотечных программ, на которые в общей сложности приходится более половины выдачи жилищных займов. В июле Банк России также принял решение с 1 октября повысить надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Сейчас в России наблюдается ажиотажный спрос на ипотеку. В результате мер правительства и ЦБ, спрос на новостройки может сократиться на 10–20%, однако доля льготных кредитов в общем объеме выдачи в ближайшие месяцы будет превалировать на фоне высоких рыночных ставок.

Подробнее — в материале «Нет денег — нет и льгот».

Эрдни Кагалтынов