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Коммерсантъ FM
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ЦБ с октября ужесточит регулирование выдачи ипотеки

Банк России повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с 1 октября текущего года с целью ограничить риски заемщиков и банков. Наибольшие надбавки устанавливаются в сегменте договора долевого участия, чтобы учесть завышение стоимости квартир на первичном рынке жилья.

По данным регулятора, на 1 июля 2023 года прирост ипотечного портфеля в годовом выражении составил 27%. «Это ускорение происходит за счет расширения ипотеки на более рискованные группы клиентов, что отражается в последовательном ухудшении стандартов кредитования»,— пояснили в Банке России.

ЦБ использует макропруденциальные надбавки для повышения устойчивости банков при росте потерь по необеспеченным кредитам.

Поскольку у ЦБ нет возможности применять в ипотечном кредитовании макропруденциальные лимиты для ограничения доли наиболее рискованных кредитов напрямую, регулятор с 1 октября устанавливает в отношении таких кредитов макропруденциальные надбавки на запретительном уровне. До этого надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам повышались с 1 мая.

Согласно исследованию «Эксперт РА», в 2023 году банки могут лишиться около 80 млрд руб. прибыли из-за ужесточения регулирования рынка ипотеки. Основными ограничениями стали надбавки к ставке резервирования по «ипотеке от застройщика», вступившие в силу 30 мая.

О ситуации на рынке кредитования читайте в публикации «Ъ» «Депозит толще кредита».

Мария Федотова

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