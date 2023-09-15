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В Екатеринбурге из школы на Уралмаше массово уволились учителя

Из школы №22 в Екатеринбурге в районе Уралмаш массово уволились учителя. Как сообщает издание 66.ру, летом школу покинули 20 преподавателей. По словам одной из родительниц, это связано с плохим отношением нового директора Ильи Смирнова к педагогам. В департаменте образования Екатеринбурга рассказали, что школу покинули несколько педагогов, из них четыре ушли на пенсию, а шесть уволились по собственному желанию.

По словам родителей, в этом учебном году у некоторых классов школы еще не провели ни одного урока по русскому языку и биологии — вместо них школьникам якобы включают мультфильмы. По данным издания, родители уже обратились в районную прокуратуру и Рособрнадзор.

«Массово уволились с приходом нового директора. Он неуважительно относится, оскорбляет. И педагоги готовы вернуться, если его там не будет. Сейчас моя дочь учится в девятом классе, биологии нет вообще у детей. К директору родители записываются на прием, а там говорят, что его нет на месте. Хотя это неправда. Он просто говорит: "Я не хочу с ними разговаривать"»,— рассказала изданию екатеринбурженка Ирина Казанцева.

Из-за нехватки учителей 15 сентября родители вышли на митинг к школе, и, как рассказали «Ъ-Урал» в департаменте информационной политики Свердловской области, сегодня же с родителями учеников встретился директор департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко. «Он проинформировал родителей о том, что оставшаяся нагрузка на время будет перераспределена между другими учителями, принимаются все меры по поиску новых педагогов»,— рассказали в департаменте информполитики региона.

Отмечается, что ситуацию взял на контроль министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

В школу №22 в текущем году частично перевели учеников из школы №68, где перед началом учебного года обрушился потолок. Общее техническое состояние учебного заведения после обрушения городские власти оценили как аварийное, и эксплуатацию здания запретили.

Мария Игнатова, Екатеринбург

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