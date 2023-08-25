Состояние школы на Уралмаше, где обрушился потолок, признали аварийным

Общее техническое состояние школы №68 на Уралмаше, где обвалился потолок, оценивается как аварийное и эксплуатация здания запрещена, сообщили в департаменте образования администрации города.

Из-за плохого состояния школы учеников распределили в другие учебные заведения следующим образом:

учащиеся 1-х классов, 2 «в», 3 «г», 4 «б», 4 «г» классов – направят в школу № 80 (ул. Калинина, д. 26а);

учащиеся 4 «а», 4 «в», 2 «а», 2 «б», 2 «г», 3 «а», 3 «б», 3 «в» классов – в школу № 22 (ул. Красных Партизан, д. 4);

учеников 5–9-х классов – в лицей № 128 (ул. Индустрии, д. 92);

учеников 10–11-х классов – в лицея № 100 (ул. Ильича, д. 48а).

Учить школьников продолжат учителя школы №68.

В мэрии напомнили, что школа №68 будет поставлена на капремонт. Проектная документация была подготовлена в 2023 году и до конца года должна пройти госэкспертизу.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте