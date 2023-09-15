БКХ «Коломенский» официально оформил сделку по покупке ГК «Дарница»

Московский производитель хлебобулочных изделий БКХ «Коломенский» официально закрыл сделку по приобретению петербургского производителя хлебобулочных изделий ГК «Дарница». Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба владельца холдинга, бизнесмена Алексея Тулупова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Сделка усилит позиции "Коломенского" на рынке свежего хлеба в СЗФО, увеличит производственные мощности в регионе более чем на 40% и расширит ассортимент по всем направлениям деятельности компании»,— уточняется в сообщении.

Отметим, что в электронных системах смена владельца пока не отражена.

В конце августа «Ъ-СПб» писал, что сделку по приобретению БКХ «Коломенский» петербургской группы компаний «Дарница» одобрила Федеральная антимонопольная служба (ФАС России). Сумма сделки нигде официально не озвучивалась, однако, по мнению экспертов, могла составить около 3 млрд рублей.

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