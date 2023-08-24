Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Московский холдинг «Коломенский» приобрел петербургскую «Дарницу»

Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку по приобретению крупным московским производителем хлебобулочных изделий БКХ «Коломенский» петербургской группы компаний «Дарница», сообщила пресс-служба ФАС.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Таким образом ФАС удовлетворила ходатайство БКХ «Коломенский» о приобретении 100% долей в уставном капитале петербургской ГК «Дарница», которая выпускает продукцию под брендом «Аладушкин. По мнению исполнительного директора Национального союза хлебопечения Рустама Айдиева, сумма сделки составила не более 3 млрд руб.

«Коломенский» принадлежит одной из компаний Алексея Тулупова, которому принадлежит также девелоперская группа «Sminex-Интеко». По данным СПАРК, по итогам 2022 года выручка «Коломенского» превысила 31 млрд руб., чистая прибыль составила 584,6 млн руб. Согласно статистке Национального союза хлебопечения, «Коломенский» занял первое место в России по объему производства хлеба и хлебобулочных изделий в 2022 году.

Выручка ГК «Дарница» за прошлый год составила 5,5 млрд руб., чистая прибыль — 18,4 млн руб. По данным ЕГРЮЛ, 100% долей в уставном капитале «Дарницы» владеет АО «Аладушкин групп» Александра Аладушкина, который приобрел «Дарницу» в конце января 2023 года.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...