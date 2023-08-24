Московский холдинг «Коломенский» приобрел петербургскую «Дарницу»

Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку по приобретению крупным московским производителем хлебобулочных изделий БКХ «Коломенский» петербургской группы компаний «Дарница», сообщила пресс-служба ФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Таким образом ФАС удовлетворила ходатайство БКХ «Коломенский» о приобретении 100% долей в уставном капитале петербургской ГК «Дарница», которая выпускает продукцию под брендом «Аладушкин. По мнению исполнительного директора Национального союза хлебопечения Рустама Айдиева, сумма сделки составила не более 3 млрд руб.

«Коломенский» принадлежит одной из компаний Алексея Тулупова, которому принадлежит также девелоперская группа «Sminex-Интеко». По данным СПАРК, по итогам 2022 года выручка «Коломенского» превысила 31 млрд руб., чистая прибыль составила 584,6 млн руб. Согласно статистке Национального союза хлебопечения, «Коломенский» занял первое место в России по объему производства хлеба и хлебобулочных изделий в 2022 году.

Выручка ГК «Дарница» за прошлый год составила 5,5 млрд руб., чистая прибыль — 18,4 млн руб. По данным ЕГРЮЛ, 100% долей в уставном капитале «Дарницы» владеет АО «Аладушкин групп» Александра Аладушкина, который приобрел «Дарницу» в конце января 2023 года.

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