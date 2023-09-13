Минобороны РФ: удар по заводу в Севастополе нанесли 10 крылатых ракет

Удар по судоремонтному заводу Орджоникидзе в Севастополе нанесли десятью крылатыми ракетами. В Минобороны России сообщили, что три безэкипажных катера также ударили по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем.

В ведомстве уточнили, что средствами ПВО были сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем «Василий Быков» уничтожены все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых ракет повредились два корабля, находящиеся на ремонте.

Ракетная атака на Севастополь произошла около 3:30 по мск. После удара на южной площадке Севморзавода начался пожар. Пострадали 24 человека, четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести.

Татьяна Ручкина

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