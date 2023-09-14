В Черном море беспилотник атаковал российский ракетный корабль

В акватории Черного моря безэкипажный катер Украины попытался атаковать российский ракетный корабль. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, атака произошла днем сентября около 16:30. Целью беспилотника стал ракетный корабль на воздушной подушке «Самум» Черноморского флота.

« В ходе отражения атаки безэкипажный катер противника уничтожен огнем из штатного вооружения корабля»,— говорится в сообщении.

Ранее пять морских безэкипажных катера совершили атаку на патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» в акватории Черного моря. Все беспилотники были уничтожены огнем из штатного вооружения корабля.

Анастасия Донскова

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