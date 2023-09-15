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Коммерсантъ FM
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Лукашенко предложил Путину подумать о сотрудничестве на троих с КНДР

Президент России Владимир Путин пообещал подробно рассказать Александру Лукашенко о своих переговорах с руководителем КНДР Ким Чен Ыном. В ответ на это президент Белоруссии предложил подумать о трехстороннем сотрудничестве. По его мнению, «кусок работы» найдется и для его страны.

«Приятно было видеть вас с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный. Потому что сам был там. Мы с вами посещали этот космодром ранее. Я думаю, что мы можем подумать и о сотрудничестве где-то на троих. Северная Корея, Россия... Знаю, что интерес огромный у корейцев к вам. Я думаю, кусок работы и Белоруссии там найдется»,— заявил белорусский президент.

Владимир Путин отметил, что на встрече с лидером КНДР шла дискуссия по ситуации в регионе и по «самому острому вопросу» — по ситуации на украинском направлении, вокруг украинского кризиса.

Как прошли переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына — в репортаже «Операция Ын и другие приключения Путина».

Александра Горошилова

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