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Коммерсантъ FM
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Ким Чен Ын внесен в базу украинского «Миротворца»

Лидера КНДР Ким Чен Ына внесли в базу украинского ресурса «Миротворец». Карточка появилась еще 6 сентября, заметили ее только сейчас.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В качестве причин внесения лидера КНДР в базу данных указаны: пособничество «российским военным преступникам», обеспечение «российской военной агрессии» против Украины, ядерный шантаж, реализация незаконных ракетных и ядерных программ, киберпреступления.

Внесение Ким Чен Ына в базу «Миротворца» произошло на фоне его официальной поездки в Россию, которая началась 12 сентября. Они обсуждали с Владимиром Путиным сотрудничество в сфере космических технологий.

«Миротворец» был создан в августе 2014 года по инициативе Антона Геращенко, бывшего внештатным советником министра внутренних дел Украины. На сайте базы данных сказано, что «Миротворец» — это «интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан».

Подробнее о визите Ким Чен Ына в Россию — в репортаже «Операция Ын и другие приключения Путина».

Анастасия Ларина

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