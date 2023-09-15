Александр Моор официально вступил в должность губернатора Тюменской области

Переизбранный губернатором Тюменской области Александр Моор официально вступил в должность. Пресс-служба правительства региона сообщила, что он принес присягу и поклялся исполнять защищать интересы населения области и соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации. После этого председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов вручил Александру Моору знак главы региона.

Выборы губернатора Тюменской области прошли за один день — 10 сентября. По итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий действующий глава региона Александр Моор, выдвинутый «Единой Россией», набрал 78,77% голосов избирателей. За него проголосовали более 1 млн человека.

Александр Моор впервые возглавил регион в 2018 году сначала в статусе врио — после назначения губернатора Владимира Якушева министром строительства и ЖКХ РФ. Затем в сентябре на выборах главы региона господин Моор набрал 65,8% голосов.

Об итогах региональных выборов-2023 — в материале «Ъ» «Победа при участии».

Илья Смирнов, Екатеринбург