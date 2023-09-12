Александр Моор набрал голоса

Губернатор Тюменской области Александр Моор избран на второй срок, по итогам единого дня голосования он набрал 78,77% голосов. Второе место занял кандидат от ЛДПР, депутат заксобрания ЯНАО Денис Садовников (8,26%). По мнению политолога, за первый срок господин Моор не допустил в регионе социальных волнений от последствий кризисов, повысил свою узнаваемость в регионах «тюменской матрешки» и заручился поддержкой глав ХМАО и ЯНАО, чем обеспечил высокий результат на выборах.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Тюменской области Александр Моор во время пресс-конференции

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Губернатор Тюменской области Александр Моор во время пресс-конференции

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Выборы губернатора Тюменской области прошли за один день — 10 сентября. По итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий действующий глава региона Александр Моор, выдвинутый «Единой Россией», набрал 78,77% голосов избирателей.

Второе место занял кандидат от ЛДПР, депутат заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа Денис Садовников (8,26%). На третьем месте — депутат Тюменской областной думы от КПРФ Иван Левченко (7,93%), на четвертом — депутат облдумы от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Владимир Пискайкин (3,62%).

Средняя явка на губернаторских выборах по трем регионам «тюменской матрешки» составила 50,76%. В ЯНАО и ХМАО явка составила 67,14% и 40,50% соответственно.

Александр Моор впервые возглавил Тюменскую область в 2018 году, сначала в статусе врио — после назначения губернатора Владимира Якушева министром строительства и ЖКХ РФ. Затем в сентябре на выборах главы региона господин Моор набрал 65,8% голосов.

Александр Моор поблагодарил избирателей в своих аккаунтах в соцсетях. «Решение многих задач, поставленных президентом, отражено в моей предвыборной программе и будет выполнено»,— пообещал он. Денис Садовников в своем обращении к избирателям отметил, что «сколько-нибудь значимых нарушений не зафиксировано».

Политолог Александр Безделов считает, что Александр Моор обеспечил себе высокий рейтинг на выборах за счет того, что не допустил социальных волнений от последствий кризисов. По его словам, на первый срок господина Моора выпали пандемия коронавирусной инфекции, начало специальной военной операции (СВО) России на Украине, санкции западных стран, которые отразились на работе нефтесервисных компаний в Тюменской области.

«Избирательная кампания Александра Моора длилась последние несколько лет. Ему удалось решить экономические проблемы и не допустить всплеска социальной напряженности в регионе, что повлияло на результаты выборов»,— пояснил политолог.

Господин Безделов добавил, что на росте рейтинга господина Моора сказалась поддержка его кандидатуры со стороны губернатора ХМАО Натальи Комаровой и главы ЯНАО Дмитрия Артюхова. «Александр Моор работал с Ямалом и Югрой, довольно много туда ездил, делал акценты в избирательной кампании на работу с северными округами и их жителями»,— сказал он. Например, если в 2018 году за Александра Моора отдали голоса 44,9% избирателей ХМАО, то в 2023 году — уже 76,13%.

Василий Алексеев