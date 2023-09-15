Переизбранный на второй срок новосибирский губернатор вступил в должность

Андрей Травников, во второй раз избранный губернатором Новосибирской области, официально вступил в должность. Церемония по сложившейся традиции прошла в Государственном концертном зале имени Каца.

Господин Травников произнес клятву, после чего выслушал поздравления. С ними выступили полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, спикер регионального парламента Андрей Шимкив, сенатор от законодательной власти области Александр Карелин, митрополит Новосибирский и Бердский РПЦ Никодим, а также председатель областной Общественной палаты Галина Гриднева.

Господин Карелин в начале своего выступления поздравил «Единую Россию», которая выдвинула Андрея Травникова на второй срок. Никодим, в свою очередь, предупредил губернатора, что второй срок для него будет более трудным, чем первый.

В зале присутствовали сразу трое бывших новосибирских губернаторов — Виктор Толоконский, Владимир Городецкий и Василий Юрченко. Напомним, что последний был уволен президентом со своего поста в 2014 году «в связи с утратой доверия».

«У нас серьезные планы на продолжение строительства крупных научных и логистических объектов, на модернизацию существующей инфраструктуры, развитие общественного транспорта и социальной сферы. Будем прикладывать усилия по развитию нашей региональной столицы — третьего города страны, города трудовой доблести Новосибирска. Но при этом всегда будем помнить, что село и сельские жители — это основа нашей российской идентичности, а очень часто и основа нашей государственности»,— сказал Андрей Травников, открывая второй пятилетний срок своего руководства регионом. По его словам, следующая пятилетка будет «не менее трудной, но и не менее интересной».

Выборы губернатора Новосибирской области состоялись 8–10 сентября 2023 года. Андрей Травников, выдвинутый ЕР, набрал 75,78% голосов. В 2018 году он получил 64,52%.

18 сентября пройдет инаугурация главы Республики Хакасия Валентина Коновалова, на следующий день — красноярского губернатора Михаила Котюкова.

Об итогах региональных выборов-2023 — в материале «Ъ» «Победа при участии».

Валерий Лавский, Новосибирск