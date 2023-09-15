Александр Моор вступил в должность губернатора Тюменской области

Александр Моор официально вступил в должность губернатора Тюменской области. Инаугурация прошла в ДК «Нефтяник» в Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Во время церемонии он принес присягу, а также торжественно поклялся «добросовестно исполнять обязанности губернатора, защищать интересы населения области, уважать и охранять права и свободы человека, соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, Устав и законы Тюменской области». После этого председатель Тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов вручил Александру Моору знак губернатора.

Напомним, выборы губернатора Тюменской области прошли в минувшие выходные. Александр Моор победил, набрав 78,77% голосов. За него проголосовало более 1 млн человек.

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