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В Самаре начался пожар у Кировского рынка

Пожар начался в районе Кировского рынка в Самаре в пятницу утром. Сообщение о происшествии в Советском районе на ул. Калинина, 1, поступило на пульт дежурного в 10:39 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Самарской области

«Прибывшими подразделениями установлено, что в неэксплуатируемом здании происходит горение масла на площади 100 кв.м»,— говорится в сообщении.

Никто не погиб и не пострадал. Огонь тушат 71 человек и 22 единицы техники, в том числе от МЧС России – 59 человек и 18 машин.

Ранее в Самарской области в Отрадном произошел пожар в местном образовательном центре. Из здания было эвакуировано 760 человек.

Георгий Портнов

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