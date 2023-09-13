В Отрадном из горящего образовательного центра эвакуировано 760 человек

Пожар произошел в образовательном центре «Гармония» в Отрадном в среду днем. Сообщение о происшествии в здании на ул. Отрадная, 7, поступило на пульт дежурного в 13:42 (MSK+1). Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Самарской области.

«Прибывшими подразделениями было установлено, что на третьем этаже происходит горение компьютерного класса»,— говорится в сообщении.

Из здания было эвакуировано 760 человек, включая 720 детей. Пожарные локализовали огонь на площади 20 кв.м в 14:05 (MSK+1). В 14:30 пламя полностью ликвидировали.

Никто не погиб и не пострадал. Пламя тушили 41 человек и 14 единиц техники.

Ранее в Самаре произошел пожар в баре на ул. Стара-Загора. Погибших и пострадавших нет.

Георгий Портнов