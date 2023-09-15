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Коммерсантъ FM
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FT: украинские войска перешли к войне на истощение

Украинские вооруженные силы отошли от предложенной Западом стратегии и перешли к «войне на истощение», сообщает газета The Financial Times, подводя итоги трехмесячного контрнаступления Украины. Как отмечает издание, изменение стратегии прежде всего связано с отсутствием у Украины мощной авиации.

Фото: LIBKOS / AP

Фото: LIBKOS / AP

По словам украинских и западных чиновников, потери вооруженных сил Украины из-за отсутствия авиации составили почти пятую часть вооружения НАТО, предоставленного для контрнаступления в мае и июне. Они вынудили Киев приостановить операцию и переосмыслить свою стратегию. Теперь украинские силы изматывают российские с помощью артиллерии, разрушая линии снабжения дальними ударами и атакуя небольшими группами пехоты.

FT пишет, что некоторые чиновники в НАТО обеспокоены тем, что «война на истощение» выглядит как старая советская военная стратегия. Однако украинские официальные лица и западные аналитики говорят, что она более адаптирована к условиям на местах: учитывает укрепления России, минные поля, а также отсутствие у Украины превосходства в авиации.

Как сообщает издание, «скромные результаты украинского наступления» также стали следствием разногласий между Киевом и некоторыми западными чиновниками по поводу военной стратегии. Некоторые официальные лица США жаловались, что Украина во время тренировок не смогла освоить современные операции, сочетающие в себе механизированную пехоту, артиллерию и противовоздушную оборону, и избегала идти на риск.

Тем временем украинские официальные лица отмечают, что американские вооруженные силы никогда не проводили похожих операций без превосходства в воздухе и против вооруженных сил такого размера и мощи, как российские.

Генерал США Марк Милли заявил BBC, что, хотя украинские войска сейчас наступают, у них, возможно, осталось всего от месяца до шести недель, чтобы продолжить контрнаступление, прежде чем начнутся осенние дожди. «Мы не Африка с сезоном дождей»,— сказал в ответ на это генерал-лейтенант Кирилл Буданов, начальник военной разведки Украины, на конференции «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве в прошлую субботу.

«Плохое понимание того, как ведутся военные действия на Украине, и операционной среды в целом, может привести к ложным ожиданиям, неуместным советам и несправедливой критике в западных официальных кругах»,— пишут военные аналитики Майкл Кофман и Роб Ли в отчете об украинском контрнаступлении.

Как отмечают опрошенные FT военные эксперты, во время контрнаступления украинские силы обнаружили, что следовать стратегии НАТО по общевойсковой войне — скоординированным действиям пехоты, бронетехники, артиллерии и противовоздушной обороны — невозможно. Майкл Кофман и Роб Ли утверждают, что лучше всего украинские военные сражаются в составе небольших, высокоманевренных штурмовых подразделений.

По мнению аналитиков, один из главных уроков контрнаступления на данный момент заключается в том, что западная подготовка украинских войск, обычно продолжающаяся пять недель, слишком коротка и не адаптирована к тому, как войска ведут себя на поле боя, а также минным полям или укреплениям.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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