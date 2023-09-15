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Коммерсантъ FM
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МИД Кубы поспорил с послом о воюющих за Россию кубинцах

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что его страна против участия кубинских граждан в войнах в качестве наемников. Накануне кубинский посол в Москве заявил, что Гавана «не имеет ничего против» кубинцев, которые хотят легально участвовать в боевых действиях на стороне России против Украины.

Фото: Alexandre Meneghini, Reuters

Фото: Alexandre Meneghini, Reuters

«Недвусмысленная и непоколебимая позиция кубинского правительства, в соответствии с его национальным законодательством, противоречит участию кубинских граждан в конфликтах любого рода и направлена против наемничества и торговли людьми»,— сказал министр Бруно Родригес, его слова приводит Reuters.

Глава МИД Кубы напомнил, что за наемничество и торговлю людьми в зависимости от тяжести преступления кубинским гражданам грозит длительное тюремное заключение или даже смертная казнь.

Вчера, 14 сентября, посол Кубы в России Гармендия Пенья сказал, что кубинские власти «не имеют ничего против кубинцев, которые хотят просто подписать контракт и легально принимать участие с российской армией в этой операции». По его словам, они не согласны лишь с нелегальным процессом вербовки. Дипломат также заявил, что «жулики, бандиты есть везде».

В начале месяца на Кубе арестовали 17 человек, участвовавших в сети по вербовке кубинцев от имени России для участия в боевых действиях на Украине. Их обвинили в торговле людьми. По данным следствия, лидер группировки имел контакт с двумя лицами на Кубе, которые вербовали молодых людей для участия в боях.

В мае «Рязанские новости» выпустили материал о том, что несколько кубинцев заключили контракт и отправились в зону боевых действий на Украине. Точное число кубинских наемников не называлось. Издание отмечало, что некоторые из них затем хотели бы стать российскими гражданами.

Кубинское издание CiberCuba писало о двух 19-летних кубинцах — Андорфе Антонио Веласкес Гарсии и Алексе Роландо Вега Диасе. По их словам, что прилетели в Россию для строительных работ в пострадавших от боев городах, но у них отобрали документы и заставили подписать контракт для участия в военных действиях.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

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