Куба арестовала 17 участников сети вербовки в российскую армию

Власти Кубы арестовали 17 человек по обвинению в торговле людьми. По данным местных властей, они были связаны с группой, вербовавшей молодых кубинских мужчин на службу в российскую армию для участия в боевых действиях на Украине.

«В результате расследования на данный момент арестовано 17 человек, в том числе организатор группы»,— сообщил в эфире кубинского телевидения Сесар Родригес, полковник МВД Кубы, передает Reuters..

Полковник МВД Кубы не назвал ни одного обвиняемого, но сообщил, что лидер группировки опирался на двух человек, которые вербовали молодых людей для участия в боях на стороне России против Украины.

Кубинский прокурор Хосе Луис Рейес заявил, что обвиняемых могут приговорить к тюремному заключению на срок до 30 лет, пожизненному заключению или смертной казни — в зависимости от тяжести и типа преступлений.

Власти Кубы сообщили о выявлении сети вербовки кубинцев для участия в российско-украинском военном конфликте 5 сентября. Кубинские власти заверили, что «занимают твердую и четкую историческую позицию против наемничества» и что их страна «не участвует в войне на Украине».

В мае «Рязанские новости» выпустили материал, в котором говорилось, что несколько кубинцев заключили контракт и отправились в зону боевых действий на Украине. Точное число кубинских наемников не называлось. Издание отмечало, что некоторые из них затем хотели бы стать гражданами РФ. Как отмечает Reuters, Россия из-за своих «прочных политических связей» с коммунистической Кубой «уже давно является важным пунктом назначения для кубинских мигрантов, стремящихся избежать экономического застоя у себя дома».

Анастасия Ларина