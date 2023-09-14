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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 568-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 14 сентября

Минобороны сообщило об уничтожении над Крымом 11 БПЛА. Новый глава МИД Японии пообещала сохранить санкции против России. Минобороны заявило о попытке ВСУ атаковать корабль Черноморского флота. Президент Ассоциации предпринимателей Италии в России заявил, что многие итальянские компании, ушедшие из России, хотят возобновить работу на российском рынке. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

8:58. Пентагон сформировал специальную команду, которая будет контролировать использование Украиной предоставляемой США военной помощи, сообщает CNN.

8:57. Бизнесмены Ахмедов, Березкин, Шульгин и Шуваев исключены из санкционного списка ЕС.

8:57. Губернатор Брянской области Богомаз сообщил, что ночью ПВО уничтожила беспилотники над Брасовским, Карачевским и Брянским районами области, а также над Стародубским муниципальным округом.

8:54. Временный поверенный в делах России в Румынии, советник-посланник посольства РФ в Бухаресте Елена Копнина была снова вызвана в МИД после обнаружения в уезде Тулча новых фрагментов беспилотника, похожего на применяемые российскими военными на Украине.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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8:53. Комиссия по телевидению и радиовещанию Литвы заблокировала 53 IP-адреса, которые дают возможность смотреть российские телепрограммы, запрещенные к трансляции в стране.

8:51. Минобороны сообщило об уничтожении над Крымом 11 БПЛА.

8:43. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, говорится в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

8:43. Президент Ассоциации предпринимателей Италии в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини заявил, что многие итальянские компании, ушедшие из России, хотят возобновить работу на российском рынке. По его словам, с февраля 2022 года Италия потеряла 35% своего экспорта в Россию.

8:43. Вооруженные силы Украины атаковали патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» в акватории Черного моря, сообщило Минобороны. Пять украинских катеров уничтожили из вооружения корабля.

8:42. Новый министр иностранных дел Японии Ёко Камикава пообещала продолжать санкционную политику Японии против России.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 567-й

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