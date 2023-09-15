Нацбанк: Украина недополучит $600 млн при продлении запрета на поставки ее зерна

Бюджет Украины по итогам 2023 года недополучит около $600 млн в случае продления Евросоюзом запрета на поставки украинского зерна, заявил замглавы Нацбанка Украины Сергей Николаевчук. Он рассчитывает, что если ЕС пойдет на этот шаг, украинские экспортеры смогут воспользоваться альтернативными каналами поставок.

«В своем июльском макроэкономическом прогнозе мы оценивали потери от запрета экспорта в соседние страны агропромышленной продукции примерно в 600 млн долларов. Сейчас эта оценка остается более или менее актуальной»,— сказал РБК-Украина господин Николаевчук.

В апреле Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия ввели запрет импорта зерна и других видов украинской сельхозпродукции. Еврокомиссия после этого ввела на общеевропейском уровне эмбарго на поставки из Украины пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Эта мера действует до сегодняшнего дня, 15 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский грозил судом при продлении ограничений.

Подробности — в материале «Ъ» «Украинское зерно обходится без инициативы».

Лаура Кеффер