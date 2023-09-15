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Коммерсантъ FM
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Умный, но доверчивый

Московские поликлиники оснащают искусственным интеллектом

До конца сентября столичное правительство пообещало установить во всех взрослых поликлиниках Москвы систему «Аида», которая поможет терапевтам ставить диагноз. «Аида» умеет работать с 80 видами медицинских документов и анализирует данные пациента за последние два года. Это уже второй вариант системы — первый появился три года назад. Врачам в поликлиниках такая вещь определенно помогает. Но пациентам, судя по всему, пока не очень.

«Аида» уже работает в нескольких десятках взрослых поликлиник Москвы, а до конца месяца должна появиться во всех. Но продемонстрировать мне ее в действии департамент здравоохранения отказался. Сначала сославшись на врачебную тайну, а когда я предложил использовать в качестве подопытного кролика меня с моими медицинскими данными — ну, просто отказался.

Но ведь предшественник «Аиды» уже работает в поликлиниках, эта система называется ТОП-3. Устроена элементарно, рассказывает врач, который сейчас работает в частной медицине, но как бывший участковый терапевт успел застать ТОП-3:

— Заносишь в медкарту симптомы, и система сразу предлагает тебе три варианта диагноза. По сути ты, когда пишешь, уже представляешь, в чем проблема. Подсказка не особо нужна. Но для неопытного врача может быть полезно. А еще диагноз сразу выдается с кодом по Международной классификации болезней, не надо тратить время на поиск.

Искусственный интеллект имеет в медицине грандиозные перспективы и уже показывает себя в самых разных областях. Разработка лекарств. Оперирование большими данными. Компьютерный анализ изображений — рентгена, ультразвука, гастроскопии, просто кожи на предмет первых признаков рака. Такие системы самообучаются, могут учитывать любое количество факторов и безгранично совершенствоваться. И это я говорю только о софте, а ведь любая современная медтехника, тот же робот-хирург Da Vinci,— наполовину искусственный интеллект.

Помощь врачам первичного звена в диагностике и принятии решений — сфера, в этом смысле не самая захватывающая. Но и тут все тонко и сложно. ТОП-3 и «Аида» — не оцифрованные справочники заболеваний. Это самообучающиеся нейросети, как объясняют в Лаборатории искусственного интеллекта «Сбера», которая участвовала в разработке обеих. Искусственный интеллект сопоставляет описания симптомов и диагнозы в миллионах медкарт и сам вычисляет соответствующие связи и закономерности. Только «Аида» использует больше данных, делает это точнее и поэтому выдает не три варианта диагноза, а один, самый вероятный.

Вопрос, как оценить результат. И тут сразу возникает много проблем. Например, такая. Медкарта, пусть и электронная,— далеко не идеальный источник информации.

Открываю на компьютере свою собственную — обычная карта обычного москвича — и узнаю о себе много нового. «Подведение итогов диспансеризации», которую я не проходил. Вызов скорой помощи из-за гипертонического криза — вызывал, только давление было, наоборот, пониженное. Не тот вес, не тот рост, направление на ЭКГ, о котором я слыхом не слыхивал… Таких примеров в картах множество — ошибки, придуманные услуги, цифры, взятые из головы. А бедный искусственный интеллект всему верит и анализирует. Стоит ли всю эту чепуху ему предъявлять?

Удивительно, но да. Только это другая нейросеть. Я видел пример ее работы — не буду называть сеть клиник, чтобы не делать рекламы. Тот искусственный интеллект не ставит довольно очевидный диагноз по известным симптомам, а анализирует как раз-таки качество заполнения медкарт врачами на основе оценок экспертов. Ищет несостыковки, недоработки, противоречия. Начать бы «нейросетизацию» московского здравоохранения с такой чистки.

Алексей Каменский, главный редактор «Русфонд.Медиа»

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