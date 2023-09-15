Потусторонние выборы

Управление МВД по Ульяновской области проводит проверку по факту вероятной фальсификации на выборах депутатов регионального заксобрания и органов местного самоуправления. Как утверждает кандидат от КПРФ, по адресам, где проводилось надомное голосование, находятся развалины, а одна из якобы проголосовавших избирательниц давно умерла. Облизбирком уже признал фальсификацию, голоса на этом участке аннулированы. В полиции проверку не комментируют.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Основанием для разбирательства стало заявление кандидата в депутаты Новомалыклинского сельсовета Сергея Крючкова (КПРФ), обнаружившего массовое надомное голосование на участке №2008. «В субботу мы заметили, что в течение трех часов на дому проголосовало очень много народу — получалось, что выездная комиссия тратила на каждый адрес не более трех минут, что невозможно. То же самое происходило и в пятницу. Тогда мы решили проверить сомнительные адреса»,— объяснил “Ъ” господин Крючков.
Напомним, вместе с муниципальными органами в Ульяновской области избирали новый созыв законодательного собрания. Согласно результатам голосования, «Единая Россия» получила по партспискам 49,9% голосов, КПРФ — 16%, ЛДПР — 13,6%, «Коммунисты России» — 7,5%, «Справедливая Россия — За правду» — 5,2%, «Новые люди» — 4,5%. В Мелекесском одномандатном округе, куда входит Новая Малыкла, победил кандидат от «Единой России» Рамиль Хайруллин, набравший 54%. А в Новомалыклинский сельсовет по десятимандатному округу прошли девять единороссов и один самовыдвиженец.
По словам Сергея Крючкова, выезд на место показал, что в трех домах никто не проживает: «Заросшие, разваленные, без стекол». Еще один дом был закрыт и выставлен на продажу, а его владелец по телефону заявил, что не голосовал, утверждает господин Крючков. В следующем строении кандидату сказали, что медсестра, которая якобы проголосовала, «уже два года живет и работает на Севере», а по другому адресу — что вроде бы голосовавший сын члена участковой комиссии «проживает в Москве и более полугода здесь не был». Наконец, хозяйка одного из домов, как выяснилось, вообще скончалась более двух лет назад.
По версии Сергея Крючкова, некто написал от имени избирателей заявления о голосовании на дому и затем вбросил в переносной ящик ложные бюллетени. Всего, по его словам, было зафиксировано семь таких случаев. В облизбиркоме “Ъ” заявили, что по двум из них информация подтвердилась. «Там все было понятно, и никто уже не отрицает, что они (члены участковой комиссии.— “Ъ”) такое сделали. Мы им рекомендовали аннулировать два сейф-пакета — за 8 и 9 сентября, что и было сделано комиссией. Всего аннулировано 137 бюллетеней. Пока полиция продолжает проверку по каждому факту»,— пояснил “Ъ” председатель облизбиркома Юрий Андриенко.
В УМВД “Ъ” заявили, что сейчас «опрашиваются свидетели и избиратели», но раскрыть предварительные результаты проверки отказались. Источник, близкий к правоохранительным органам, сообщил “Ъ”, что в нескольких случаях избиратели подтвердили факт своего голосования, «а остальных избирателей пока не могут найти». «Если факты, изложенные в заявлении, подтвердятся, материалы будут переданы в СКР, где уже будут принимать решение о возбуждении уголовного дела»,— добавил собеседник “Ъ”. В прокуратуре Ульяновской области “Ъ” сообщили, что держат ситуацию «на контроле».
Отметим, что уголовные дела в Ульяновской области возбуждаются после каждого крупного голосования. Так, пять лет назад на выборах в заксобрание на участке в Карсунском районе были найдены 100 бюллетеней с пометками за «Единую Россию» и ее кандидата. Правда, спустя год дело было приостановлено из-за отсутствия подозреваемых. В 2021 году на выборах губернатора и депутатов Госдумы в Инзенском районе члены комиссии, как и сейчас в Новой Малыкле, внесли в список надомного голосования жителей, которые по указанным адресам не проживают. На этот раз виновные были найдены: суд приговорил председателя и члена участкового избиркома к штрафам в 60 тыс. и 50 тыс. руб. соответственно.
Юрий Андриенко считает, что по случаю в Новой Малыкле «обязательно должно быть возбуждено уголовное дело», если полиция подтвердит факт фальсификации: «Да, это очень неприятно — признавать, что у нас такое происходит. Но, если факты подтвердятся, уголовное дело должно быть возбуждено и виновные строго наказаны, чтобы больше такое не повторялось». При этом важно найти заказчиков, потому что «добровольно на такое преступление члены комиссии вряд ли могли пойти», уверен председатель облизбиркома.