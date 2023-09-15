Потусторонние выборы

Управление МВД по Ульяновской области проводит проверку по факту вероятной фальсификации на выборах депутатов регионального заксобрания и органов местного самоуправления. Как утверждает кандидат от КПРФ, по адресам, где проводилось надомное голосование, находятся развалины, а одна из якобы проголосовавших избирательниц давно умерла. Облизбирком уже признал фальсификацию, голоса на этом участке аннулированы. В полиции проверку не комментируют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Основанием для разбирательства стало заявление кандидата в депутаты Новомалыклинского сельсовета Сергея Крючкова (КПРФ), обнаружившего массовое надомное голосование на участке №2008. «В субботу мы заметили, что в течение трех часов на дому проголосовало очень много народу — получалось, что выездная комиссия тратила на каждый адрес не более трех минут, что невозможно. То же самое происходило и в пятницу. Тогда мы решили проверить сомнительные адреса»,— объяснил “Ъ” господин Крючков.

Напомним, вместе с муниципальными органами в Ульяновской области избирали новый созыв законодательного собрания. Согласно результатам голосования, «Единая Россия» получила по партспискам 49,9% голосов, КПРФ — 16%, ЛДПР — 13,6%, «Коммунисты России» — 7,5%, «Справедливая Россия — За правду» — 5,2%, «Новые люди» — 4,5%. В Мелекесском одномандатном округе, куда входит Новая Малыкла, победил кандидат от «Единой России» Рамиль Хайруллин, набравший 54%. А в Новомалыклинский сельсовет по десятимандатному округу прошли девять единороссов и один самовыдвиженец.

По словам Сергея Крючкова, выезд на место показал, что в трех домах никто не проживает: «Заросшие, разваленные, без стекол». Еще один дом был закрыт и выставлен на продажу, а его владелец по телефону заявил, что не голосовал, утверждает господин Крючков. В следующем строении кандидату сказали, что медсестра, которая якобы проголосовала, «уже два года живет и работает на Севере», а по другому адресу — что вроде бы голосовавший сын члена участковой комиссии «проживает в Москве и более полугода здесь не был». Наконец, хозяйка одного из домов, как выяснилось, вообще скончалась более двух лет назад.

По версии Сергея Крючкова, некто написал от имени избирателей заявления о голосовании на дому и затем вбросил в переносной ящик ложные бюллетени. Всего, по его словам, было зафиксировано семь таких случаев. В облизбиркоме “Ъ” заявили, что по двум из них информация подтвердилась. «Там все было понятно, и никто уже не отрицает, что они (члены участковой комиссии.— “Ъ”) такое сделали. Мы им рекомендовали аннулировать два сейф-пакета — за 8 и 9 сентября, что и было сделано комиссией. Всего аннулировано 137 бюллетеней. Пока полиция продолжает проверку по каждому факту»,— пояснил “Ъ” председатель облизбиркома Юрий Андриенко.

В УМВД “Ъ” заявили, что сейчас «опрашиваются свидетели и избиратели», но раскрыть предварительные результаты проверки отказались. Источник, близкий к правоохранительным органам, сообщил “Ъ”, что в нескольких случаях избиратели подтвердили факт своего голосования, «а остальных избирателей пока не могут найти». «Если факты, изложенные в заявлении, подтвердятся, материалы будут переданы в СКР, где уже будут принимать решение о возбуждении уголовного дела»,— добавил собеседник “Ъ”. В прокуратуре Ульяновской области “Ъ” сообщили, что держат ситуацию «на контроле».

Отметим, что уголовные дела в Ульяновской области возбуждаются после каждого крупного голосования. Так, пять лет назад на выборах в заксобрание на участке в Карсунском районе были найдены 100 бюллетеней с пометками за «Единую Россию» и ее кандидата. Правда, спустя год дело было приостановлено из-за отсутствия подозреваемых. В 2021 году на выборах губернатора и депутатов Госдумы в Инзенском районе члены комиссии, как и сейчас в Новой Малыкле, внесли в список надомного голосования жителей, которые по указанным адресам не проживают. На этот раз виновные были найдены: суд приговорил председателя и члена участкового избиркома к штрафам в 60 тыс. и 50 тыс. руб. соответственно.

Юрий Андриенко считает, что по случаю в Новой Малыкле «обязательно должно быть возбуждено уголовное дело», если полиция подтвердит факт фальсификации: «Да, это очень неприятно — признавать, что у нас такое происходит. Но, если факты подтвердятся, уголовное дело должно быть возбуждено и виновные строго наказаны, чтобы больше такое не повторялось». При этом важно найти заказчиков, потому что «добровольно на такое преступление члены комиссии вряд ли могли пойти», уверен председатель облизбиркома.

Сергей Титов, Ульяновск; Андрей Прах