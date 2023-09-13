Заксобрание обещает обновиться

Новый состав заксобрания Ульяновской области по итогам выборов получил большее разнообразие в сравнении с прежним составом областного парламента — в нем снова появился представитель «Справедливой России — За правду», впервые добавился независимый и беспартийный самовыдвиженец, есть депутаты, имеющие косвенное отношение к администрации губернатора и областному правительству, появились известные люди как регионального, так и федерального масштаба. В ближайшее время список депутатов еще изменится в связи с тем, что часть из них откажется от мандатов, и некоторым партиям для получения желаемого состава предстоят «многоходовки» в передаче мандатов. Эксперты считают, что новый состав заксобрания может стать более ярким, деятельным и про­фессиональным.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Бут, избранный по спискам ЛДПР, обещает стать одним из самых ярких политиков областного парламента

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Виктор Бут, избранный по спискам ЛДПР, обещает стать одним из самых ярких политиков областного парламента

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Во вторник избирательная комиссия Ульяновской области на своем заседании приняла постановление о результатах выборов депутатов регионального заксобрания седьмого созыва с указанием конкретных фамилий избранных депутатов по партспискам и одномандатным округам. Как уже сообщал «Ъ», согласно итогам голосования, из 36 депутатских мест «Единая Россия» («ЕР») получила 27, КПРФ — три, ЛДПР — три, по одному — «Справедливая Россия — За правду» и «Коммунисты России» («КР»). Еще один мандат достался самовыдвиженцу Сергею Моргачеву (в 2018 году на момент после выборов у «ЕР» было 17 мест в региональном заксобрании, у КПРФ — 13 мест, у ЛДПР — пять и у «КР» — ­одно).

Фракция «Единая Россия» значительно обновляется: из 23 избранных депутатов только восемь из прежнего состава (председатели комитетов и спикер уходящего состава Валерий Малышев, вице-спикер Василий Гвоздев, секретарь реготделения «ЕР» Владимир Камеко, руководитель исполкома реготделения Константин Долгов, а также значимые фигуры в сельхозбизнесе — Рамиль Хайруллин и Вадим ­Мартынов).

Из известных фигур федерального уровня в новый состав заксобрания вошли: от ЛДПР — Виктор Бут, осужденный в 2012 году в США по непризнанному им обвинению в контрабанде оружия, отсидевший в общей сложности в тюрьме более 14 лет и вернувшийся в Россию в ходе обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную за контрабанду наркотиков; депутат Госдумы Владимир Кошелев, председатель совета директоров корпорации «Кошелев»; от «ЕР» — сенатор Сергей Рябухин, чьи полномочия истекают, и, следует полагать, будут возобновлены; от КПРФ — депутат Госдумы Алексей Куринный.

Из заметных фигур от «ЕР» в состав нового регионального парламента вошли Герой России Олег Лобунец, экс-депутат Госдумы и экс-глава Ульяновска Марина Беспалова, бывший мэр Ульяновска Сергей Панчин, ассистент губернатора Роман Гучкин (ставший известным в связи с привлечением его в качестве свидетеля в уголовном деле Сергея Куркова, обвиняемого в даче взятки региональному министру здравоохранения), Мария Шпак (супруга зампреда облправительства Михаила Семенкина), экс-глава Димитровграда Алексей Кошаев. Кроме того, депутатом стал единственный за три последние выборные кампании в областной парламент самовыдвиженец — беспартийный Сергей Моргачев, до избрания — зампред гордумы Ульяновска.

Среди избранных депутатов заксобрания пять депутатов гордумы (Константин Анохин, Денис Седов, Юрий Мухин, Николай Лазарев и Сергей Моргачев), состав которой вследствие этого серьезно поредеет (кроме того, еще два депутата могут лишиться своих мандатов: Антон Антипов, в августе приговоренный к двум годам лишения свободы за покушение на мошенничество, и Сергей Гулькин, обвиняемый в посредничестве во взяточничестве). В связи с этим, как пояснили в облизбиркоме, будут объявлены довыборы в гордуму Ульяновска, которые должны состояться в сентябре 2024 года, «но избранным депутатам останется работать в гордуме всего год».

В ближайшие дни список избранных депутатов обновится. Всем им направлены уведомления о необходимости до 15 часов 16 сентября сообщить об отсутствии препятствий для исполнения депутатских полномочий или отказаться от мандата, после чего места по списку будут переданы следующим кандидатам партсписка. Откажутся от мандата «паровозы» терргрупп — депутаты Госдумы Владимир Кошелев (ЛДПР) и Алексей Куринный (КПРФ). Также на первом или втором заседании заксобрания будет, вероятно, принято решение о наделении полномочиями сенатора от областного парламента Сергея Рябухина, после чего в списке «ЕР» освободится еще одно место для списочников.

Виктор Бут, как он ранее заявлял «Ъ», намерен продолжить свою деятельность в статусе депутата в Ульяновской области и заниматься вопросами поддержки авиации и авиастроения.

Если избранный по списку депутат отказывается от мандата, мандат передается следующему кандидату по этой терргруппе, при отказе следующих кандидатов мандат переходит к лидеру терргруппы, идущей следом в рейтинге терргрупп по количеству голосов избирателей. Так, после наделения Сергея Рябухина полномочиями сенатора его мандат перейдет к депутату уходящего состава заксобрания Гюльага Гусейнову. После отказа Владимира Кошелева мандат перейдет к следующему в этой терргруппе ЛДПР — Сергею Кочергину, владельцу ряда дорожно-строительных компаний. Сложнее будет в терргруппе КПРФ.После отказа от мандата Алексея Куринного мандат должен перейти к следующему по терргруппе — Руслану Санатуллову, но, по данным источников «Ъ», не исключено, что он тоже может отказаться от мандата, как и следующий за ним Александр Кемаев. В этом случае мандат перейдет к следующей по рейтингу терргруппе, которую возглавляет кандидат Рамиль Хакимов (вице-спикер уходящего состава заксобрания). Самая сложная ситуация, по словам источника, возникает у «Коммунистов России». Там избранным считается лидер терргруппы № 1 Вячеслав Водянов. Но, отмечает собеседник «Ъ», в реготделении «КР» считают, что представлять партию в заксобрании должен первый секретарь обкома Артем Титов, «однако его терргруппа шестая в рейтинге, в каждой из терргрупп — по три человека, и для того, чтобы мандат достался ему, им придется писать 15 заявлений об отказе от мандата, а это, если честно, скандал».

Тем не менее, президент регионального фонда профессиональных исследований «РАПИР» Дмитрий Травкин считает, что в новом составе заксобрания появилось «большое количество ярких и состоявшихся личностей». «Это и Олег Лобунец, и Виктор Бут, и Марина Беспалова, и ряд депутатов гордумы. Здесь нет случайных людей, а те, что избраны, понимают, как куются законы. Я думаю, этот состав может стать более ярким, деятельным, принципиальным и конструктивным. Вне рамок партийной принадлежности»,— отметил эксперт.

Сергей Титов, Ульяновск