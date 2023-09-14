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Из Сибири — в Сибирь

Ивану Сафронову сменили старую колонию на образцовую в Красноярске

Бывший спецкор “Ъ” и «Ведомостей» Иван Сафронов, отбывающий 22-летний срок лишения свободы за госизмену, находится «в одном из учреждений ГУФСИН Красноярского края». Об этом кратко сообщили в тюремном ведомстве, не назвав его точное местонахождение и причины неожиданного перевода из колонии в селе Арейское под Красноярском, где он находился. Защита полагает, что произошло это в связи с предстоящим закрытием старой ИК. Новая колония, в которую, предположительно, попал Иван, считается образцово-показательной.

Иван Сафронов

Иван Сафронов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Иван Сафронов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В четверг в краевом главке пенитенциарного ведомства сообщили, «что осужденный Сафронов И. И. (Иван Иванович.— “Ъ”) содержится в одном из учреждений ГУФСИН России по Красноярскому краю». Накануне появилась информация о том, что осужденный журналист «выбыл в другое учреждение» из ИК-7 в селе Арейское под Красноярском, где он пробыл около полугода. На уточняющие вопросы в пресс-службе главка “Ъ” заявили, что вся информация о перемещениях осужденных может быть предоставлена только с их согласия.

Любопытно, что примерно такой же ответ получил и один из адвокатов Ивана Сафронова — Дмитрий Катчев, пытавшийся выяснить судьбу своего подзащитного по телефону. При этом, как отметил защитник, он находится в списке тех лиц, кому можно сообщать подобные данные. Однако с отказом их предоставить адвокат, по его словам, сталкивается не первый раз еще со времени пребывания журналиста в СИЗО «Лефортово», где тот находился под следствием и судом по обвинению в госизмене в форме передачи секретных данных чешской и германской разведкам (ст. 275 УК РФ).

Между тем источники “Ъ” в силовых структурах назвали наиболее вероятным местом нахождения господина Сафронова ИК-17 в Красноярске.

В структуре местного ГУФСИН 26 учреждений различного типа — от СИЗО до колоний-поселений, однако тех, где мог бы даже теоретически находиться Иван Сафронов, единицы. Если исключить отправку осужденного в изолятор или пересыльную тюрьму для неких следственных действий, о которых защите ничего не известно, то остается лишь три ИК, отвечающие необходимым требованиям — строгому режиму содержания и контингенту из осужденных впервые, или «первоходов», как их называют тюремщики и заключенные. Помимо ИК-7 в Арейском, откуда Иван Сафронов уже уехал, это ИК-42 в поселке Октябрьский в Богучанском районе, почти в 500 км от краевого центра, и расположенная еще в три раза дальше ИК-15 в Норильске.

Самые суровые приговоры по 275-й статье

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При этом, по некоторым данным, ИК-42, специализирующаяся на деревообработке, за годы существования успела активно проредить леса поблизости и теперь уже стоит вопрос о ее целесообразности. А норильская «зона» и так загружена, да и ее администрация не горит желанием принимать у себя известного заключенного, находящегося под пристальным контролем как руководства ФСИН всех уровней, так и СМИ.

Между тем о закрытии ИК в Арейском говорят уже давно как фактически о решенном вопросе, и она может прекратить свое существование в силу «древности» уже к Новому году. ИК, как рассказывал “Ъ”, была создана еще в 1957 году, несколько раз перепрофилировалась, но оставляет желать лучшего. По неподтвержденным данным, туда до сих пор прибывают этапы с осужденными-«первоходами», но якобы речь идет в основном о заключенных, которые согласны подписать контракты с Минобороны для участия в СВО.

В таких условиях перевод Ивана Сафронова в красноярскую ИК-17 выглядит вполне логичным. Тем более что она находится всего в 50 км от Арейского и является едва ли не самой молодой и образцово-показательной в крае.

Ее создали в 1994 году на базе ЛТП, а теперь она находится в едином комплексе с двумя колониями общего режима на улице Кразовской на окраине Красноярска.

Именно в ней в свое время применялись технические новинки ФСИН в виде цифровых каналов связи, терминалов видеосвязи, систем наблюдения и охраны и т. п. Еще несколько лет назад ее планировали перепрофилировать в тюрьму, но этого так и не произошло. А сейчас ИК, по некоторым данным, рассчитанная более чем на 1,2 тыс. человек «спецконтингента», включая 120 мест в ПФРСИ (помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора), испытывает некоторый «недобор» сидельцев.

Переведенный на строгие условия содержания Сафронов не участвовал в обжаловании приговора

Как следует из открытых данных, именно в этой колонии, в которую не раз приводили на экскурсии журналистов, до недавнего времени служил замначальника по оперативной работе подполковник Александр Слепов. Потом он стал руководителем оперативного управления краевого ГУФСИН и якобы несколько раз навещал в Арейском Ивана Сафронова, интересуясь условиями его жизни.

Впрочем, пока лишь это только предположения, хотя адвокаты Ивана Сафронова, по данным “Ъ”, намерены попробовать найти своего подзащитного, официально обратившись именно в это исправительное учреждение.

Согласно открытым данным, ИК №17 имеет собственное деревообрабатывающее производство по выпуску сувениров, поддонов, туалетов и досок, цех металлообработки, кузницу, участок по обжигу извести и «швейку».

Там также ведется обучение по профессиям «оператор швейного оборудования», «электромонтер» и «станочник деревообрабатывающих станков», имеются храм, молельная комната для мусульман, медсанчасть со стационаром и «комната психологической разгрузки» с настоящим мандариновым деревом.

Напомним, что, как сообщал “Ъ”, об исчезновении Ивана Сафронова из ИК-7 в Арейском стало известно из электронных писем, которые на днях перестали ему доставляться. Причем произошло это накануне запланированных свиданий осужденного как с родными, так и с адвокатами.

Сергей Сергеев

Фотогалерея

Год приговору Ивану Сафронову

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Иван Сафронов был задержан по дороге на работу 7 июля 2020 года по подозрению в госизмене

Иван Сафронов был задержан по дороге на работу 7 июля 2020 года по подозрению в госизмене

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В тот же день Лефортовский районный суд Москвы арестовал его на два месяца. Иван Сафронов был помещен в СИЗО «Лефортово»

В тот же день Лефортовский районный суд Москвы арестовал его на два месяца. Иван Сафронов был помещен в СИЗО «Лефортово»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

По версии ФСБ, озвученной адвокатами журналиста, в 2017 году господин Сафронов якобы передал спецслужбам Чехии информацию о поставках оружия из России в Африку и действиях военных РФ на Ближнем Востоке

По версии ФСБ, озвученной адвокатами журналиста, в 2017 году господин Сафронов якобы передал спецслужбам Чехии информацию о поставках оружия из России в Африку и действиях военных РФ на Ближнем Востоке

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В поддержку Ивана Сафронова выступили многие журналисты и общественные деятели, которые в день его задержания провели серию одиночных пикетов у здания ФСБ&lt;br> На фото: корреспондент «Ъ» Александр Черных на Лубянке

В поддержку Ивана Сафронова выступили многие журналисты и общественные деятели, которые в день его задержания провели серию одиночных пикетов у здания ФСБ
На фото: корреспондент «Ъ» Александр Черных на Лубянке

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Всех участников пикетов, около 30 человек, задержали. Среди них были журналисты «Ъ», «Ведомостей», Reuters, правозащитники из «Трансперенси Интернешнл Россия» (организация внесена в реестр иностранных агентов) &lt;br> На фото: задержание телеведущей Ксении Собчак

Всех участников пикетов, около 30 человек, задержали. Среди них были журналисты «Ъ», «Ведомостей», Reuters, правозащитники из «Трансперенси Интернешнл Россия» (организация внесена в реестр иностранных агентов)
На фото: задержание телеведущей Ксении Собчак

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сам Иван Сафронов вину не признал и связывал свой арест с журналистской деятельностью. Доступа к гостайне он не имел

Сам Иван Сафронов вину не признал и связывал свой арест с журналистской деятельностью. Доступа к гостайне он не имел

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Расследованием дела Сафронова занялся следователь ФСБ Александр Чабан

Расследованием дела Сафронова занялся следователь ФСБ Александр Чабан

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

13 июля журналисту предъявили обвинение в госизмене. «Предъявленное обвинение Ивану непонятно. Неясно кем, по версии следствия, был завербован Иван, какие сведения, кому и как передавал, а также в какое время»,— пояснил адвокат Иван Павлов (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов)

13 июля журналисту предъявили обвинение в госизмене. «Предъявленное обвинение Ивану непонятно. Неясно кем, по версии следствия, был завербован Иван, какие сведения, кому и как передавал, а также в какое время»,— пояснил адвокат Иван Павлов (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

В это время у СИЗО «Лефортово» собралось несколько десятков человек, пришедших поддержать журналиста. Более 10 человек были задержаны и позже оштрафованы за футболки с надписью в поддержку Ивана Сафронова, которые в полиции сочли «средством агитации» &lt;br> На фото: задержание специального корреспондента «Коммерсанта» Ольги Алленовой

В это время у СИЗО «Лефортово» собралось несколько десятков человек, пришедших поддержать журналиста. Более 10 человек были задержаны и позже оштрафованы за футболки с надписью в поддержку Ивана Сафронова, которые в полиции сочли «средством агитации»
На фото: задержание специального корреспондента «Коммерсанта» Ольги Алленовой

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

16 июля Мосгорсуд в закрытом режиме рассмотрел апелляцию на арест Ивана Сафронова и признал его законным

16 июля Мосгорсуд в закрытом режиме рассмотрел апелляцию на арест Ивана Сафронова и признал его законным

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Заседание прошло в закрытом от публики режиме, родственников и журналистов допустили только на оглашение постановления

Заседание прошло в закрытом от публики режиме, родственников и журналистов допустили только на оглашение постановления

Фото: Коммерсантъ

Перед заседанием суда главные редакторы крупных российских СМИ подписали личные поручительства или положительные характеристики в отношении Сафронова. Среди них были руководители «Коммерсанта», «Ведомостей», «Новой газеты», The Bell (издание внесено в реестр иностранных агентов), РБК, Forbes и «Дождя» (признан иностранным агентом и нежелательной организацией)

Перед заседанием суда главные редакторы крупных российских СМИ подписали личные поручительства или положительные характеристики в отношении Сафронова. Среди них были руководители «Коммерсанта», «Ведомостей», «Новой газеты», The Bell (издание внесено в реестр иностранных агентов), РБК, Forbes и «Дождя» (признан иностранным агентом и нежелательной организацией)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

18 августа в Сахаровском центре (внесен в реестр иностранных агентов) в Москве прошел благотворительный аукцион в поддержку Ивана Сафронова

18 августа в Сахаровском центре (внесен в реестр иностранных агентов) в Москве прошел благотворительный аукцион в поддержку Ивана Сафронова

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Его друзьям и коллегам далось собрать свыше 300 тыс. руб. С молотка ушло более 40 лотов: книги, подшивки заголовков, плакаты и рисунки. Аукцион вели журналисты Евгения Волгина, Шамиль Идиатуллин (слева) и Глеб Черкасов

Его друзьям и коллегам далось собрать свыше 300 тыс. руб. С молотка ушло более 40 лотов: книги, подшивки заголовков, плакаты и рисунки. Аукцион вели журналисты Евгения Волгина, Шамиль Идиатуллин (слева) и Глеб Черкасов

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

1 сентября в Москве прошла кампания по подаче обращений в приемную президента России Владимира Путина в поддержку Ивана Сафронова. Десятки людей пришли и подали обращения в приемную или сделали это онлайн

1 сентября в Москве прошла кампания по подаче обращений в приемную президента России Владимира Путина в поддержку Ивана Сафронова. Десятки людей пришли и подали обращения в приемную или сделали это онлайн

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

До 1 сентября адвокат Иван Павлов (слева; признан в РФ иностранным агентом) оставлялся единственным из пяти защитников Ивана Сафронова, кого следствие не успело ограничить в праве разглашать информацию по делу. Однако затем следователь предупредил и его об уголовной ответственности за разглашение данных предварительного расследования

До 1 сентября адвокат Иван Павлов (слева; признан в РФ иностранным агентом) оставлялся единственным из пяти защитников Ивана Сафронова, кого следствие не успело ограничить в праве разглашать информацию по делу. Однако затем следователь предупредил и его об уголовной ответственности за разглашение данных предварительного расследования

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

2 сентября Лефортовский суд Москвы продлил арест Ивана Сафронова до 7 декабря. Родственников и друзей журналиста пустили в зал, однако затем суд принял решение о заседании в закрытом режиме

2 сентября Лефортовский суд Москвы продлил арест Ивана Сафронова до 7 декабря. Родственников и друзей журналиста пустили в зал, однако затем суд принял решение о заседании в закрытом режиме

Фото: Коммерсантъ

Следователь Александр Чабан (на фото слева) сослался на то, что в деле о нарушении государственной тайны есть документы, которые эту тайну и составляют

Следователь Александр Чабан (на фото слева) сослался на то, что в деле о нарушении государственной тайны есть документы, которые эту тайну и составляют

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

15 сентября Мосгорсуд признал законным продление ареста Ивана Сафронова до декабря. Заседание вновь проходило в закрытом режиме: журналистов и родственников пустили только на оглашение решения. 30 ноября арест был снова продлен до 7 марта

15 сентября Мосгорсуд признал законным продление ареста Ивана Сафронова до декабря. Заседание вновь проходило в закрытом режиме: журналистов и родственников пустили только на оглашение решения. 30 ноября арест был снова продлен до 7 марта

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

По словам адвоката Ивана Павлова (признан иностранным агентом), следователь отказался разъяснить суть обвинения, потому что «не так понял» поданное 9 сентября ходатайство господина Сафронова

По словам адвоката Ивана Павлова (признан иностранным агентом), следователь отказался разъяснить суть обвинения, потому что «не так понял» поданное 9 сентября ходатайство господина Сафронова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

2 марта 2021 года Лефортовский суд по просьбе следствия продлил арест до 7 мая. Заседание суда проходило в закрытом режиме. Разрешили прийти только двум близким — невесте Ксении Мироновой (на фото) и сестре Ирине Сафроновой

2 марта 2021 года Лефортовский суд по просьбе следствия продлил арест до 7 мая. Заседание суда проходило в закрытом режиме. Разрешили прийти только двум близким — невесте Ксении Мироновой (на фото) и сестре Ирине Сафроновой

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

24 июня адвокат Дмитрий Катчев сообщил, что следователь Александр Чабан (на фото) предлагал господину Сафронову пойти на сотрудничество в обмен на звонок матери, но он предложение не принял. По словам адвоката, до ареста Иван Сафронов звонил матери несколько раз в день, это общение для него имеет большое значение

24 июня адвокат Дмитрий Катчев сообщил, что следователь Александр Чабан (на фото) предлагал господину Сафронову пойти на сотрудничество в обмен на звонок матери, но он предложение не принял. По словам адвоката, до ареста Иван Сафронов звонил матери несколько раз в день, это общение для него имеет большое значение

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

29 июня адвокаты Ивана Сафронова заявили отвод следователю Александру Чабану. Юристы из правозащитной организации «Команда 29» (ныне ликвидирована) посчитали его заказчиком уголовного преследования адвоката Ивана Павлова (внесен в реестр иноагентов), а также заявили, что он оказывал давление на его подзащитных

29 июня адвокаты Ивана Сафронова заявили отвод следователю Александру Чабану. Юристы из правозащитной организации «Команда 29» (ныне ликвидирована) посчитали его заказчиком уголовного преследования адвоката Ивана Павлова (внесен в реестр иноагентов), а также заявили, что он оказывал давление на его подзащитных

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

30 июня Мосгорсуд продлил срок ареста Ивана Сафронова на три месяца — до 7 октября. В этот раз поданное следствием ходатайство рассматривал уже не Лефортовский суд, а вышестоящая инстанция. На оглашение решения в зал суда пустили только семерых человек — родных и друзей журналиста&lt;br> На фото: сестра Ивана Сафронова Ирина (справа) и журналистка Александра Джорджевич возле здания суда

30 июня Мосгорсуд продлил срок ареста Ивана Сафронова на три месяца — до 7 октября. В этот раз поданное следствием ходатайство рассматривал уже не Лефортовский суд, а вышестоящая инстанция. На оглашение решения в зал суда пустили только семерых человек — родных и друзей журналиста
На фото: сестра Ивана Сафронова Ирина (справа) и журналистка Александра Джорджевич возле здания суда

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

«Сафронов твердо решил, что не пойдет на сделку со следствием. Он твердо решил, что не будет давать показания, которые могут кому-то нанести ущерб, в том числе ему самому»,— сказал адвокат журналиста Дмитрий Катчев

«Сафронов твердо решил, что не пойдет на сделку со следствием. Он твердо решил, что не будет давать показания, которые могут кому-то нанести ущерб, в том числе ему самому»,— сказал адвокат журналиста Дмитрий Катчев

Фото: Пресс-служба Московского городского суда

В июле 2021 года адвоката Ивана Павлова (признан иностранным агентом) обвинили в незаконной публикации данных предварительного расследования. По решению суда защитнику журналиста было запрещено общаться со свидетелями в рамках уголовного дела, а также пользоваться всеми видами связи. Впоследствии адвокат обжаловал это решение и покинул Россию

В июле 2021 года адвоката Ивана Павлова (признан иностранным агентом) обвинили в незаконной публикации данных предварительного расследования. По решению суда защитнику журналиста было запрещено общаться со свидетелями в рамках уголовного дела, а также пользоваться всеми видами связи. Впоследствии адвокат обжаловал это решение и покинул Россию

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

На заседании 7 октября арест Ивана Сафронова был продлен до января. Несмотря на апелляционную жалобу и ходатайство адвоката Дмитрия Талантова, решение осталось в силе

На заседании 7 октября арест Ивана Сафронова был продлен до января. Несмотря на апелляционную жалобу и ходатайство адвоката Дмитрия Талантова, решение осталось в силе

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

«Живу вместе с миллиардерами в центре Москвы, когда надо, меня возят. Как в сказке. А недавно меня подстриг сосед-экстремист» &lt;br> 27 декабря, в очередной раз отклонив жалобу защиты на продление ареста, суд оставил Ивана Сафронова в СИЗО до 7 апреля 2022 года

«Живу вместе с миллиардерами в центре Москвы, когда надо, меня возят. Как в сказке. А недавно меня подстриг сосед-экстремист»
27 декабря, в очередной раз отклонив жалобу защиты на продление ареста, суд оставил Ивана Сафронова в СИЗО до 7 апреля 2022 года

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

В апреле Иван Сафронов и его защитники получили право изучить засекреченные материалы дела в Мосгорсуде. «Будем дочитывать, то, что не дочитали, и вспоминать то, что подзабыли», — пояснял адвокат Даниил Никифоров

В апреле Иван Сафронов и его защитники получили право изучить засекреченные материалы дела в Мосгорсуде. «Будем дочитывать, то, что не дочитали, и вспоминать то, что подзабыли», — пояснял адвокат Даниил Никифоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

29 июня 2022 года адвокат Дмитрий Талантов был задержан по подозрению в фейках о российской армии. На суде он заявил, что не писал ничего предосудительного в соцсетях. По словам защиты, на закрытом заседании «никаких секретных сведений» оглашено не было. Сейчас адвокат Ивана Сафронова находится в СИЗО

29 июня 2022 года адвокат Дмитрий Талантов был задержан по подозрению в фейках о российской армии. На суде он заявил, что не писал ничего предосудительного в соцсетях. По словам защиты, на закрытом заседании «никаких секретных сведений» оглашено не было. Сейчас адвокат Ивана Сафронова находится в СИЗО

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

30 августа 2022 года на прениях в Мосгорсуде представитель Генпрокуратуры Борис Локтионов (на фото) потребовал приговорить Ивана Сафронова к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима

30 августа 2022 года на прениях в Мосгорсуде представитель Генпрокуратуры Борис Локтионов (на фото) потребовал приговорить Ивана Сафронова к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев

Сам Иван Сафронов, которому перед началом заседания 30 августа прокурор якобы предложил сделку в виде 12-летнего срока взамен на признание вины, сказал, что «честь дороже свободы». Адвокаты попросили «тройку» судей полностью оправдать их подзащитного, так как и свидетели обвинения подтвердили на допросах, что никакой госизмены не было

Сам Иван Сафронов, которому перед началом заседания 30 августа прокурор якобы предложил сделку в виде 12-летнего срока взамен на признание вины, сказал, что «честь дороже свободы». Адвокаты попросили «тройку» судей полностью оправдать их подзащитного, так как и свидетели обвинения подтвердили на допросах, что никакой госизмены не было

Фото: Пресс-служба Московского городского суда

«Сначала оперативники, а затем следователи пытались подвести мою журналистскую работу под уголовную статью, срок наказания по которой составляет до 20 лет лишения свободы. Все, что пыталось сделать следствие,— это не разобраться в ситуации, а подогнать то, чем я жил и работал, под критерии шпионажа. Изучив все, что мне инкриминировало следствие, я могу однозначно утверждать: мое уголовное преследование напрямую связано с моей журналистской работой»,— заявил Иван Сафронов в последнем слове

«Сначала оперативники, а затем следователи пытались подвести мою журналистскую работу под уголовную статью, срок наказания по которой составляет до 20 лет лишения свободы. Все, что пыталось сделать следствие,— это не разобраться в ситуации, а подогнать то, чем я жил и работал, под критерии шпионажа. Изучив все, что мне инкриминировало следствие, я могу однозначно утверждать: мое уголовное преследование напрямую связано с моей журналистской работой»,— заявил Иван Сафронов в последнем слове

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

5 сентября Ивана Сафронова признали виновным по делу о госизмене. Его приговорили к 22 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 тыс. руб.

5 сентября Ивана Сафронова признали виновным по делу о госизмене. Его приговорили к 22 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 тыс. руб.

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Адвокаты Даниил Никифоров (в центре) и Дмитрий Катчев (справа) обжаловали приговор

Адвокаты Даниил Никифоров (в центре) и Дмитрий Катчев (справа) обжаловали приговор

Фото: Пресс-служба Московского городского суда

В декабре 2022 года Апелляционный суд в Москве отказался отменить или хотя бы смягчить приговор Ивану Сафронову. В августе 2023 года Верховный суд РФ отклонил и кассационную жалобу по его делу

В декабре 2022 года Апелляционный суд в Москве отказался отменить или хотя бы смягчить приговор Ивану Сафронову. В августе 2023 года Верховный суд РФ отклонил и кассационную жалобу по его делу

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

В мае 2023 года журналист впервые за почти три года увиделся с матерью и сестрой в колонии в Красноярске

В мае 2023 года журналист впервые за почти три года увиделся с матерью и сестрой в колонии в Красноярске

Фото: из личного архива Ивана Сафронова

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Иван Сафронов был задержан по дороге на работу 7 июля 2020 года по подозрению в госизмене

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В тот же день Лефортовский районный суд Москвы арестовал его на два месяца. Иван Сафронов был помещен в СИЗО «Лефортово»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

По версии ФСБ, озвученной адвокатами журналиста, в 2017 году господин Сафронов якобы передал спецслужбам Чехии информацию о поставках оружия из России в Африку и действиях военных РФ на Ближнем Востоке

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В поддержку Ивана Сафронова выступили многие журналисты и общественные деятели, которые в день его задержания провели серию одиночных пикетов у здания ФСБ
На фото: корреспондент «Ъ» Александр Черных на Лубянке

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Всех участников пикетов, около 30 человек, задержали. Среди них были журналисты «Ъ», «Ведомостей», Reuters, правозащитники из «Трансперенси Интернешнл Россия» (организация внесена в реестр иностранных агентов)
На фото: задержание телеведущей Ксении Собчак

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сам Иван Сафронов вину не признал и связывал свой арест с журналистской деятельностью. Доступа к гостайне он не имел

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Расследованием дела Сафронова занялся следователь ФСБ Александр Чабан

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

13 июля журналисту предъявили обвинение в госизмене. «Предъявленное обвинение Ивану непонятно. Неясно кем, по версии следствия, был завербован Иван, какие сведения, кому и как передавал, а также в какое время»,— пояснил адвокат Иван Павлов (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

В это время у СИЗО «Лефортово» собралось несколько десятков человек, пришедших поддержать журналиста. Более 10 человек были задержаны и позже оштрафованы за футболки с надписью в поддержку Ивана Сафронова, которые в полиции сочли «средством агитации»
На фото: задержание специального корреспондента «Коммерсанта» Ольги Алленовой

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

16 июля Мосгорсуд в закрытом режиме рассмотрел апелляцию на арест Ивана Сафронова и признал его законным

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Заседание прошло в закрытом от публики режиме, родственников и журналистов допустили только на оглашение постановления

Фото: Коммерсантъ

Перед заседанием суда главные редакторы крупных российских СМИ подписали личные поручительства или положительные характеристики в отношении Сафронова. Среди них были руководители «Коммерсанта», «Ведомостей», «Новой газеты», The Bell (издание внесено в реестр иностранных агентов), РБК, Forbes и «Дождя» (признан иностранным агентом и нежелательной организацией)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

18 августа в Сахаровском центре (внесен в реестр иностранных агентов) в Москве прошел благотворительный аукцион в поддержку Ивана Сафронова

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Его друзьям и коллегам далось собрать свыше 300 тыс. руб. С молотка ушло более 40 лотов: книги, подшивки заголовков, плакаты и рисунки. Аукцион вели журналисты Евгения Волгина, Шамиль Идиатуллин (слева) и Глеб Черкасов

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

1 сентября в Москве прошла кампания по подаче обращений в приемную президента России Владимира Путина в поддержку Ивана Сафронова. Десятки людей пришли и подали обращения в приемную или сделали это онлайн

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

До 1 сентября адвокат Иван Павлов (слева; признан в РФ иностранным агентом) оставлялся единственным из пяти защитников Ивана Сафронова, кого следствие не успело ограничить в праве разглашать информацию по делу. Однако затем следователь предупредил и его об уголовной ответственности за разглашение данных предварительного расследования

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

2 сентября Лефортовский суд Москвы продлил арест Ивана Сафронова до 7 декабря. Родственников и друзей журналиста пустили в зал, однако затем суд принял решение о заседании в закрытом режиме

Фото: Коммерсантъ

Следователь Александр Чабан (на фото слева) сослался на то, что в деле о нарушении государственной тайны есть документы, которые эту тайну и составляют

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

15 сентября Мосгорсуд признал законным продление ареста Ивана Сафронова до декабря. Заседание вновь проходило в закрытом режиме: журналистов и родственников пустили только на оглашение решения. 30 ноября арест был снова продлен до 7 марта

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

По словам адвоката Ивана Павлова (признан иностранным агентом), следователь отказался разъяснить суть обвинения, потому что «не так понял» поданное 9 сентября ходатайство господина Сафронова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

2 марта 2021 года Лефортовский суд по просьбе следствия продлил арест до 7 мая. Заседание суда проходило в закрытом режиме. Разрешили прийти только двум близким — невесте Ксении Мироновой (на фото) и сестре Ирине Сафроновой

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

24 июня адвокат Дмитрий Катчев сообщил, что следователь Александр Чабан (на фото) предлагал господину Сафронову пойти на сотрудничество в обмен на звонок матери, но он предложение не принял. По словам адвоката, до ареста Иван Сафронов звонил матери несколько раз в день, это общение для него имеет большое значение

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

29 июня адвокаты Ивана Сафронова заявили отвод следователю Александру Чабану. Юристы из правозащитной организации «Команда 29» (ныне ликвидирована) посчитали его заказчиком уголовного преследования адвоката Ивана Павлова (внесен в реестр иноагентов), а также заявили, что он оказывал давление на его подзащитных

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

30 июня Мосгорсуд продлил срок ареста Ивана Сафронова на три месяца — до 7 октября. В этот раз поданное следствием ходатайство рассматривал уже не Лефортовский суд, а вышестоящая инстанция. На оглашение решения в зал суда пустили только семерых человек — родных и друзей журналиста
На фото: сестра Ивана Сафронова Ирина (справа) и журналистка Александра Джорджевич возле здания суда

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

«Сафронов твердо решил, что не пойдет на сделку со следствием. Он твердо решил, что не будет давать показания, которые могут кому-то нанести ущерб, в том числе ему самому»,— сказал адвокат журналиста Дмитрий Катчев

Фото: Пресс-служба Московского городского суда

В июле 2021 года адвоката Ивана Павлова (признан иностранным агентом) обвинили в незаконной публикации данных предварительного расследования. По решению суда защитнику журналиста было запрещено общаться со свидетелями в рамках уголовного дела, а также пользоваться всеми видами связи. Впоследствии адвокат обжаловал это решение и покинул Россию

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

На заседании 7 октября арест Ивана Сафронова был продлен до января. Несмотря на апелляционную жалобу и ходатайство адвоката Дмитрия Талантова, решение осталось в силе

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

«Живу вместе с миллиардерами в центре Москвы, когда надо, меня возят. Как в сказке. А недавно меня подстриг сосед-экстремист»
27 декабря, в очередной раз отклонив жалобу защиты на продление ареста, суд оставил Ивана Сафронова в СИЗО до 7 апреля 2022 года

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

В апреле Иван Сафронов и его защитники получили право изучить засекреченные материалы дела в Мосгорсуде. «Будем дочитывать, то, что не дочитали, и вспоминать то, что подзабыли», — пояснял адвокат Даниил Никифоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

29 июня 2022 года адвокат Дмитрий Талантов был задержан по подозрению в фейках о российской армии. На суде он заявил, что не писал ничего предосудительного в соцсетях. По словам защиты, на закрытом заседании «никаких секретных сведений» оглашено не было. Сейчас адвокат Ивана Сафронова находится в СИЗО

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

30 августа 2022 года на прениях в Мосгорсуде представитель Генпрокуратуры Борис Локтионов (на фото) потребовал приговорить Ивана Сафронова к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев

Сам Иван Сафронов, которому перед началом заседания 30 августа прокурор якобы предложил сделку в виде 12-летнего срока взамен на признание вины, сказал, что «честь дороже свободы». Адвокаты попросили «тройку» судей полностью оправдать их подзащитного, так как и свидетели обвинения подтвердили на допросах, что никакой госизмены не было

Фото: Пресс-служба Московского городского суда

«Сначала оперативники, а затем следователи пытались подвести мою журналистскую работу под уголовную статью, срок наказания по которой составляет до 20 лет лишения свободы. Все, что пыталось сделать следствие,— это не разобраться в ситуации, а подогнать то, чем я жил и работал, под критерии шпионажа. Изучив все, что мне инкриминировало следствие, я могу однозначно утверждать: мое уголовное преследование напрямую связано с моей журналистской работой»,— заявил Иван Сафронов в последнем слове

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

5 сентября Ивана Сафронова признали виновным по делу о госизмене. Его приговорили к 22 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 тыс. руб.

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Адвокаты Даниил Никифоров (в центре) и Дмитрий Катчев (справа) обжаловали приговор

Фото: Пресс-служба Московского городского суда

В декабре 2022 года Апелляционный суд в Москве отказался отменить или хотя бы смягчить приговор Ивану Сафронову. В августе 2023 года Верховный суд РФ отклонил и кассационную жалобу по его делу

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

В мае 2023 года журналист впервые за почти три года увиделся с матерью и сестрой в колонии в Красноярске

Фото: из личного архива Ивана Сафронова

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