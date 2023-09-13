Ивана Сафронова перевели из колонии под Красноярском в неизвестном направлении

Как сообщил «Ъ» один из адвокатов Ивана Сафронова Дмитрий Катчев, отбытие из колонии под Красноярском его подзащитного в неизвестном направлении стало для него самого и его коллеги Даниила Никифорова полной неожиданностью. По его словам, на днях родные экс-спецкора «Ъ» и «Ведомостей» собирались его посетить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Сафронов в апреле 2022 года

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Иван Сафронов в апреле 2022 года

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В апреле они виделись с ним во время долгосрочного свидания, которое длится трое суток, теперь же им согласовано предоставление краткосрочного. Кроме того, защитники и сами собирались буквально на следующей неделе прибыть в Красноярск, чтобы лично пообщаться с клиентом, выяснить условия его пребывания на усиленном режиме («Ъ» подробно рассказывал о наказании осужденного за курение в неположенном месте, ходьбе в шлепках по коридору), возможность обжалования решения дисциплинарной комиссии ИК о его помещении туда, подачи жалобы в Верховный суд на обвинительный приговор, уже утвержденный кассационной инстанцией, и т. д.

«Мы уже купили билеты на самолет, но от людей, которые пишут Ивану в колонию электронные письма, в среду стало известно, что его там уже нет и послания возвращаются обратно с пометкой, что адресат выбыл»,— сообщил господин Катчев, уточнив, что еще утром в понедельник такие письма доходили. По его словам, защита принимает все меры, чтобы уточнить, куда и по какой причине Иван Сафронов переведен, но на поиск подтвержденных данных может уйти даже не один день, хотя он с коллегами постарается сделать все максимально быстро.

Согласно одному из предположений, осужденного могли перевести в другое учреждение, поскольку ИК-7 в селе Арейское является довольно «пожилым» учреждением. Оно было создано еще в 1957 году, неоднократно модернизировалось, но в последнее время ходили слухи о возможном закрытии колонии, ее ремонте или перепрофилировании. И нельзя исключать, что ИК начали разгружать в преддверии этих изменений. Как считают защитники, в таком случае Иван Сафронов, скорее всего, окажется где-то поблизости, в зоне ответственности того же ГУ ФСИН по Красноярскому краю. Впрочем, как подчеркивают адвокаты, это всего лишь один из возможных вариантов происшедшего, и призывают дождаться достоверной и полной информации.

Сергей Сергеев