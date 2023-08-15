Сергея Шнурова оштрафовали за использование в клипе чужой фотографии

Арбитражный суд Москвы взыскал с лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова 60 тыс. рублей по иску об использовании в клипе чужой фотографии самолета Sukhoi Superjet 100, сообщил корреспондент «РИА Новости» из зала суда.

Иск на сумму 1,4 млн руб. был подан фотографом Александром Поповым, который обнаружил свой снимок в клипе на песню «Наша экономика». Согласия на его использование он не давал, и увидел клип случайно. Адвокат господина Попова мотивировал сумму «масштабом нарушения, выразившемся в количестве просмотров». Адвокат певца, в свою очередь, посчитал размер компенсации чрезмерным.

Судья посчитал, что сумма компенсации должна составить 60 тыс. руб.: по 20 тыс. руб. за каждое нарушение — за использование фото в клипе, за использование снимка в качестве обложки на музыкальных сервисах и за удаление информации об авторском праве без разрешения правообладателя.

В юридической компании «Антипиратские технологии», представляющей интересы истца, иск назвали необычным, так как нарушения авторских прав медийными персонами случаются редко, и обычно такие споры удается урегулировать в досудебном порядке.

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