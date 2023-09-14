РФС оштрафовал Слуцкого на 100 тыс. руб. за оскорбление журналиста

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал бывшего главного тренера сборной России и ЦСКА Леонида Слуцкого на 100 тыс. руб. за высказывания в адрес журналиста «РБ Спорт» Виталия Бородина. Также ему запрещено осуществлять связанную с футболом деятельность в течение года условно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Слуцкий

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Леонид Слуцкий

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

«Комитет по этике РФС пришел к выводу, что поведение члена комитета сборных команд РФС Леонида Слуцкого в выпуске ''Коммент.Шоу'' от 14 августа не соответствует требованиям статьи 8 регламента РФС по этике (субъектам футбола необходимо оценивать свое поведение, которое может оказать соответствующее влияние на репутацию ФИФА, УЕФА, РФС»,— говорится в сообщении РФС.

12 августа состоялся матч «Локомотива» с самарскими «Крыльями Советов», который завершился со счетом 1:1. После игры Виталий Бородин подошел с телефоном к нападающему «Локомотива» Артему Дзюбе, спросив, не обидели ли его слова тренера Игоря Шалимова о том, что тот не забьет в нынешнем сезоне больше двух мячей. В ответ футболист ему нагрубил. Позднее в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу» Леонид Слуцкий, комментируя инцидент, назвал Виталия Бородина «19-летним дебилом».

Вслед за этим контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал Артема Дзюбу на два матча условно и оштрафовал на 50 тыс. руб. Испытательный срок будет действовать до конца сезона-2023/24.

Подробнее об инциденте — в материале «Ъ» «Артем Дзюба оскорбил журналиста условно».

Лусине Баласян