Артем Дзюба оскорбил журналиста условно

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес решение по делу нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, который допустил грубость в общении с журналистом интернет-портала «РБ Спорт». Игрок был дисквалифицирован на два матча условно и оштрафован на 50 тыс. руб. Испытательный срок будет действовать до конца сезона-2023/24.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в нынешнем сезоне возникли проблемы и на футбольном поле, и за его пределами

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ У нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в нынешнем сезоне возникли проблемы и на футбольном поле, и за его пределами

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба, известный своим подчас эпатажным поведением, умудрился схлопотать дисквалификацию, даже пребывая в статусе травмированного игрока и не выходя на поле. В данном случае КДК РФС заинтересовал инцидент, произошедший после матча четвертого тура чемпионата России, в котором железнодорожники принимали «Крылья Советов». Дзюба в нем не участвовал, тем не менее уже на парковке рядом со стадионом с ним захотел пообщаться корреспондент «РБ Спорт», снимая разговор на телефон. Однако футболист не был предрасположен к беседе и произнес фразу, ставшую предметом дисциплинарного разбирательства.

Журналист спросил Дзюбу о том, не обидели ли его слова тренера Игоря Шалимова, заявившего, что больше двух мячей нападающий в нынешнем сезоне не забьет. На что тот ответил: «Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил последний раз. Потом обидно будет тебе». Само интервью на этом фактически закончилось, но попало в публичное пространство и вызвало большой резонанс.

Причем некоторые даже посчитали, что эпизод тянет на угрозу физической расправы в отношении представителя СМИ и может быть квалифицирован чуть ли не по уголовной статье.

В общем, пришлось вмешиваться КДК. При этом со стороны «РБ Спорт» никаких официальных заявлений и жалоб на Дзюбу не поступало. Более того, журналист, который присутствовал на заседании комитета лично, не принял слова футболиста за оскорбление. Учитывая данное обстоятельство, а также то, что Дзюба признал свою неправоту, правда, сделав это по видеосвязи, КДК пришел к выводу, что он не заслуживает реальной дисквалификации. С формулировкой «за оскорбительное поведение в отношении иных лиц» нападающий был наказан на два матча условно с испытательным сроком до конца сезона-2023/24. По словам председателя КДК РФС Артура Григорьянца, подобное поведение в отношении официальных лиц матча рассматривалось бы уже по более тяжкой статье регламента.

«Мы получили ходатайство от "Локомотива" с просьбой разрешить Дзюбе принять участие в заседании по ВКС в связи с простудой,— отметил глава КДК.— Почему рассматривали данное дело? Дзюбы не было в заявке на игру, но по регламенту РФС он является субъектом футбола вне зависимости от того, принимал участие в матче или нет. Плюс все произошло на территории стадиона и сразу после матча. Журналист был аккредитован и в манишке фотографа. Это важный момент».

Кроме того, председатель КДК сообщил, что Дзюба так и не пояснил, что конкретно он имел в виду, когда сказал, что засунет телефон журналисту в одно место. Представители «Локомотива», участвовавшие в заседании, вообще предположили, что их игрок, дескать, подразумевал, что засунет телефон корреспонденту за шиворот или в карман. Правда, клуб все же признал, что Дзюба позволил себе лишнего.

«ФК "Локомотив" согласен, что поведение Артема Дзюбы было излишне эмоциональным, о чем сам футболист заявил в ходе заседания КДК, пообещав сделать выводы и не повторять подобных ошибок в дальнейшем,— говорится в официальном пресс-релизе железнодорожников.— При этом и клуб, и футболист хотели бы подчеркнуть, что в момент съемки футболист покидал территорию "РЖД Арены" со своей семьей, в том числе с маленькими детьми, которые были напуганы настойчивым поведением незнакомого им человека».

Поэтому в клубе призвали сотрудников СМИ впредь общаться только в специально отведенных регламентами зонах, придерживаясь принципов взаимоуважения, а не на парковках или в иных местах на территории стадионов.

«Локомотив» также объявил, что обратится в РФС и премьер-лигу для разработки соответствующих поправок в регламентирующие документы.

Добавим, что скандальный инцидент случился на фоне далеко не самого удачного старта в новом сезоне как для «Локомотива», так и для самого Дзюбы. В том же матче с «Крыльями Советов», после которого он вспылил, железнодорожники еле-еле, что называется, отскочили, чудом сравняв счет перед финальным свистком, и вообще пока набрали всего пять очков в чемпионате, хотя считались не просто претендентами на медали, а командой, способной замахнуться на главный трофей. И Дзюба забил только один гол, да к тому же получил травму. А тут еще Шалимов со своими прогнозами о том, что он забьет не больше двух мячей за сезон, потому что слишком увлекся выступлениями в шоу, которое ведет вместе с бывшим тренером Леонидом Слуцким на популярном видеоканале.

Александр Ильин