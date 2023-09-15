YandexGPT перескажет всё

«Яндекс» начал тестировать новый способ составления «быстрых ответов», позволяющих получать информацию из сети без перехода на сайт,— с помощью YandexGPT. В компании уверяют, что «находятся в контакте с издателями контента» и продолжают ссылаться на первоисточники. Но эксперты видят риски для сайтов, информацию которых использует YandexGPT. По их мнению, в будущем поисковикам придется договариваться о компенсациях за обработку текстов нейросетями, в том числе через предоставление трафика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Яндекс» представил экспериментальную возможность генерировать ответы на поисковые запросы посредством нейросети YandexGPT. Она составляет дайджест информации из нескольких наиболее подходящих, по ее оценке, источников, «это помогает сэкономить время на поиске». Функция пока тестируется и доступна лишь пользователям, которые подали заявку в мобильном приложении «Яндекса».

Сгенерированные нейросетью сообщения будут появляться в блоке «быстрых ответов», на так называемой нулевой позиции результатов поиска (перед всеми остальными).

Сам блок существует с 2021 года и был представлен вместе с обновлением поиска «Яндекса» Y1.

В стандартном виде «быстрый ответ» содержит информацию с того или иного сайта и ссылку на него. Ссылки на источники будут прилагаться и к ответам, скомпилированным YandexGPT, «это нужно, чтобы пользователи могли получить подробности по интересующей теме, а площадки — переходы на сайт», добавили “Ъ” в «Яндексе». Компания, по словам ее представителя, находится в диалоге с издателями контента и учитывает их обратную связь.

Многие компании в ходе поисковой оптимизации делали ставку как раз на информационные запросы, в том числе и те, что попадали в «быстрые ответы», говорит совладелец ГК «Медиасфера» Тимур Угулава. Ответы посредством нейросети, по его мнению, в перспективе изменят динамику:

«"Яндекс" явно будет замещать долю "информационщиков", а пользователь будет получать сведения независимо от посещения сайта. Для пользователя, наверное, это лучше, а для коммерческих сайтов — не очень».

Однако, признает эксперт, «Яндекс» в любом случае продолжит генерировать большой объем поискового трафика для «нормально развивающегося бизнеса и их сайтов».

Пользователю, которому «Яндекс» предложит сгенерированный нейросетью ответ, «не придется переходить по ссылке, чтобы получить более подробную информацию», он чаще всего будет довольствоваться тем, что выдал поисковик, считает глава PromoPult Алексей Штарев. В результате, по его мнению, контентным проектам придется искать другие способы монетизации, привлекать трафик из соцсетей или оптимизировать сайт под Google — «там тоже есть "выделенные описания", аналогичные "быстрым ответам" "Яндекса", но кликабельность ссылок выше».

Разработчик браузерного расширения «ПроДзен» (предназначен для авторов платформы VK «Дзен») Игорь Торхов более оптимистичен по поводу переходов по ссылкам на источник: «Такой трафик будет более качественным». Полезность же функции с точки зрения пользователя поисковика, по его словам, зависит от того, насколько глубоко YandexGPT будет анализировать источники. «В поисковике Microsoft Bing аналогичная функция — это фактически обобщенный пересказ первой страницы результатов поиска. Особого смысла в таких ответах нет»,— отмечает он.

Создатели контента понимают его ценность более отчетливо, чем раньше, и имеют множество каналов распространения, недоступных поисковым системам, добавляет медиаконсультант, автор Telegram-канала «Мы и Жо» Александр Амзин. Сейчас, по его словам, ситуация отличается от той, что была на ранних этапах развития интернета: «Четверть века назад общественная польза от первых поисковиков и веб-каталогов была неизмеримо выше рыночного потенциала индексируемой информации».

Поисковики с их нейротехнологиями, по мнению господина Амзина, не смогут избежать напряженности в отношениях с авторами и издателями контента, а последним «отчаянно нужны деньги».

Господин Амзин полагает, что ситуация будет отличаться от страны к стране — «одни и те же поисковики предложат на разных рынках разный пользовательский опыт».

«Яндекс» едва ли сможет предложить авторам контента, используемого для генерации ответов, что-либо, «кроме платного трафика от рекламных размещений», считает главный редактор Roem.ru Юрий Синодов. По его словам, если раньше поисковик вводил карточки с обогащенными ответами («колдунщики») постепенно, от тематики к тематике, то сейчас он планирует фактически «универсальный колдунщик» — «падение органического, бесплатного, трафика при этом неизбежно».

Юрий Литвиненко