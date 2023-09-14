ЦБ изменил требования к капиталу страховщиков с 25 сентября

Банк России скорректировал требования к капиталу страховщиков. Это сделано, сообщили в ЦБ, для расширения возможности страховщиков по поддержке структурной перестройки экономики. За счет запаса капитала они смогут покупать проектные облигации в больших объемах, считает регулятор.

Требования вступят в силу с 25 сентября.

«Вводится прогрессивная шкала требований к капиталу страховщиков ОСАГО, чья доля в этом сегменте превышает 15%», сообщает ЦБ. Размер надбавки будет определяться по итогам каждого квартала.

Регулятор полагает, что эта мера ограничит влияние рисков утраты финансовой неустойчивости крупных страховщиков на сегмент ОСАГО в целом. Сейчас, отметили в ЦБ, таким компаниям не требуется допкапитал по страховым резервам.

Решением ЦБ разрешатся страховщикам учитывать в капитале цену неторгуемых акций крупнейших эмитентов с высоким кредитным качеством.

«Закрепляется ранее анонсированная регулятором мера поддержки — "рассрочка" по списанию стоимости заблокированных активов в течение 10 лет для компаний, которые не выплачивают дивиденды», говорится в сообщении.

Также изменяются требования к формированию страховых резервов. Это делается, отметили в регуляторе, для снижения нагрузки на капитал и для развития бизнеса компаний.

Александра Горошилова