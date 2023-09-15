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Цена вопроса

Замгендиректора НИЦ «Аэроскрипт» Андрей Яблоков о системах управления беспилотным воздушным движением

Появление UTM-cистем (unmanned air traffic management), или систем управления беспилотным воздушным движением, в различных странах стало ответом на резкий рост количества дронов (БВС) и необходимость массовых полетов в национальных воздушных пространствах.

Например, американская Zipline, работающая в основном в африканских странах, рассчитывает довести число выполненных аэродоставок до 1 млн к концу 2023 года и совершать больше вылетов, чем большинство существующих коммерческих авиалиний, к 2025 году. Только через один логистический центр Zipline в Гане осуществляется около 100 тыс. полетов БВС в год (до 1 тыс. полетов в день). Для сравнения: по данным ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», за весь 2022 год в России было совершено 98 тыс. полетов БВС.

Растущий беспилотный трафик обеспечивается сервисами, предоставляемыми автоматизированными системами. По данным агентства McKinsey, еще пять лет назад стартапы, которые специализируются только на UTM, привлекли в США $371 млн инвестиций. За это время прошло еще множество раундов, громких сделок и поглощений, так что сейчас цифры выросли на порядок. По данным одного из ключевых отраслевых изданий Unmanned Airspace, глобальный рынок UTM-систем вырастет до $827 млн к 2027 году.

Для эффективной работы цифровых платформ необходимы технические средства обнаружения и наблюдения за полетами дронов и их идентификации, разделения беспилотных воздушных судов на легальные и нелегальные.

Сейчас UTM-системы в основном ориентированы на сокращение времени получения разрешения на выполнение полета как основного текущего барьера-ограничителя. Но в дальнейшем будет расти доля других сервисов, оказываемых в ходе и после полета. Это сервис оценки рисков операций, информация об окружающем трафике в зоне полета, тактический деконфликтинг.

Появление систем-антидрон также стало ответом на рост количества БВС и необходимость предотвращения связанных с ними угроз. Обычно системы-антидрон размещают для защиты аэропортов, предприятий ТЭКа и других объектов критически важной инфраструктуры. Но в некоторых странах со сложной политической обстановкой их уже массово размещают по периметрам городов, которые находятся в зоне риска атак беспилотниками (например, в Израиле, Южной Корее, Саудовской Аравии).

UTM-cистемы преимущественно опираются на данные наблюдения, когда ответчики, транспондеры, дроны или пульты управления сами «общаются» с наземной инфраструктурой. Системы-антидрон для выявления «чужих» используют в основном радиолокаторы, которые обнаруживают нелегальные полеты БВС, пеленгаторы радиоизлучения, видеокамеры, тепловизоры и др.

С учетом того, что у каждой технологии есть свои ограничения (например, пеленгатор радиосигнала бесполезен, если дрон идет в автономном режиме и не передает данные на пульт управления; а системы акустического наблюдения могут быть малоэффективны в условиях городского шумового загрязнения), необходима комбинация средств.

Для такого крупного мегаполиса, как Москва, инфраструктура для обнаружения и нейтрализации нелегальных БВС формируется на основе модели угроз и может составлять десятки локаторов и пеленгаторов, сотни камер видеонаблюдения, соответствующее количество средств подавления БВС. Это десятки миллиардов рублей.

Андрей Яблоков, заместитель генерального директора НИЦ «Аэроскрипт», эксперт JARUS, Eurocae, RTCA

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