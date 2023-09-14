МИД Китая: запрета на использование iPhone в стране нет

Вчера, 13 сентября, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нинь заявила, что «Китай не издавал никаких законов, постановлений и политических документов, которые запрещали бы покупку или использование иностранных смартфонов, включая iPhone от Apple».

При этом госпожа Мао отметила, что китайские власти обратили внимание на недавние сообщения СМИ о проблемах с безопасностью, связанных с iPhone, добавив, что Китай уделяет большое внимание вопросам кибербезопасности.

На прошлой неделе The Wall Street Journal написала со ссылкой на источники, что китайские власти запретили чиновникам министерств, ведомств и других органов государственного управления пользоваться для служебных целей и приносить на работу iPhone.

После этого акции Apple за два дня упали почти на 7%, таким образом, капитализация компании сократилась на $200 млрд. При этом WSJ отмечала, что это было сделано неофициально — по ее данным, соответствующее распоряжение было разослано чиновникам их непосредственными начальниками по внутренним чатам или сообщено на собраниях.

Яна Рождественская