Рыночная капитализация Apple упала на $200 млрд после информации о возможном запрете iPhone для китайских чиновников

Акции Apple снизились вчера, 7 сентября, на 3%, в среду они также падали — на 4%. Тем самым за два дня акции подешевели на 7%, сократив рыночную капитализацию компании на $200 млрд, до $2,77 трлн. Эксперты связывают это с появлением в СМИ информации о том, что китайским чиновникам запретили пользоваться iPhone. Это происходит за несколько дней до презентации нового iPhone 15 — компания представит его 12 сентября.

В среду The Wall Street Journal сообщила, что китайские власти запретили чиновникам министерств, ведомств и других органов государственного управления пользоваться для служебных целей и приносить на работу iPhone. При этом неизвестно, насколько широко распространен этот запрет, касается он всех чиновников или только какой-то их части.

Для Apple Китай является одним из крупнейших рынков — на него приходится 18% выручки компании. Это еще и самый быстрорастущий рынок компании — в прошлом квартале продажи Apple здесь выросли на 8%.

По мнению аналитика Bernstein Тони Сакконаги, такой запрет может сократить продажи Apple в Китае на 5%, но еще важнее, что он может быть воспринят как сигнал другими жителями страны.

«Вероятно, еще важнее, что ограничения на использование iPhone среди госслужащих могут негативно повлиять на продажи всем потребителям (членам их семей, населению в целом) и может быть частью боле широких мер китайского правительства по продвижению использования местных технологий»,— считает господин Сакконаги. Тем более что эксперты и без того отмечают усиление конкуренции Apple в Китае с флагманскими смартфонами местных производителей, прежде всего Huawei.

Яна Рождественская