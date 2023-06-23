«Завод премиксов № 1» в Шебекино пострадал от обстрелов и не запустится в ближайшее время

От обстрелов ВСУ в последние месяцы сильно пострадал единственный в России производитель лизина ЗАО «Завод премиксов №1» в Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил заместитель губернатора Дмитрий Гладский на брифинге для СМИ 23 июня. В ближайшее время предприятие не сможет возобновить работу, заявил господин Гладский.

По его словам, завод премиксов пострадал в период массированных обстрелов ВСУ приграничья с 5 мая по 23 июня. Всего за это время повреждения получили 89 «субъектов предпринимательства» в Шебекинском и Грайворонском городских кругах, среди них — 11 относительно крупных предприятий.

Как рассказал господин Гладский, владельцы предприятий «уже восстанавливают свою деятельность». Некоторые из них запустятся в течение одного-двух месяцев, большая часть — до конца года. Но руководство «Завода премиксов № 1» пока не может назвать властям конкретные сроки, сообщил вице-губернатор.

ЗАО «Завод премиксов №1» выпускает кормовые добавки. Основной профиль компании — производство лизина из зерна пшеницы. Предприятие общей стоимостью около 7 млрд руб. было запущено в 2015 году. По собственным данным предприятия, его мощность равняется 80 тыс. т в год. Выручка в 2022 году составила 18,1 млрд руб., в 2021 году — 11,8 млрд руб. Чистая прибыль — 5,9 млн руб. и 2,46 млн руб. соответственно.

ЗАО входит в птицеводческий холдинг «Приосколье», основным владельцем которого считается бизнесмен Геннадий Бобрицкий. Он с начала июня находится под арестом по подозрению в особо крупном мошенничестве.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте