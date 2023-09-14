«Порт Высоцкий» перепрофилировался с угля на зерно за 5,8 млрд рублей

Один из крупнейших угольных стивидоров Ленинградской области — компания ООО «Порт Высоцкий» — официально переориентировался на обработку зерновых. Перепрофилирование мощностей позволит полностью вывести российские экспортные потоки сельхозпродукции из портов стран Балтии на Северо-Запад России. Об этом заявил член совета директоров компании Андрей Гарнухин.

«Так, экспорт зерна через порты Прибалтики в сезоне 2022/23 года составил порядка 1,7-1,8 млн тонн. И через порты Балтики Российской Федерации в этот момент было перевалено только 124 тыс. тонн. При этом нужно учитывать, что производство сельскохозяйственных грузов в России неуклонно растет. Это касается как зерновых, так и продуктов их переработки»,— цитирует заявление господина Гарнухина «Деловой Петербург».

По данным издания со ссылкой на топ-менеджеров компании, для перепрофилирования мощностей ООО «Порт Высоцкий» потребовалось порядка 5,8 млрд рублей.

До 2023 года данный терминал был одним из крупнейших по масштабам обработки угля в Северо-Западном регионе. В 2018 году компания поставила рекорд по объемам перевалки — 8 млн тонн. Однако два года спустя владельцы решили радикально сменить грузовую базу, в том числе на фоне европейской тенденции отказа от неэкологичного топлива. В настоящий момент на терминале остается небольшое количество угля, который в ближайшее время отгрузят по заключенным ранее долгосрочным контрактам. После отправок этих партий ООО «Порт Высоцкий» полностью переориентируется на зерно.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на минувшей неделе в порту Высоцк Ленинградской области открылся новый глубоководный зерновой терминал. Его проектная мощность составляет 4 млн тонн зерновых в год.

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