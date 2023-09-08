Новый глубоководный зерновой терминал открыли в Высоцке

В порту Высоцк Ленинградской области в пятницу, 8 сентября, открылся новый глубоководный зерновой терминал. Торжественную церемонию посетили полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Проектная мощность первого на Балтике подобного терминала составляет 4 млн тонн зерновых в год, уточнили в пресс-службе администрации Ленобласти. Он осуществляет перевалку зерновых для отправки в страны Африки, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Особенность терминала состоит в том, что в его работе задействованы не цепные конвейеры и ковшевые элеваторы, в инновационные ленточные конвейеры производительностью 1,2 тыс. тонн в час.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что грузооборот Большого порта Санкт-Петербург за январь-июль вырос на 9,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

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