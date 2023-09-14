«Топ-клубы сейчас тратят невероятные деньги на футболистов»

Богатейшие клубы начали тратить рекордные суммы на футболистов. Сразу четырем командам их нынешние составы обошлись больше чем в €1 млрд, выяснил «Международный центр спортивных исследований». Речь идет о «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси» и ПСЖ. Такую статистику эксперты объясняют инфляцией в мировом футболе. Последние годы стоимость игроков на рынке последовательно росла. Из 20 самых дорогих сделок в истории половину клубы заключили за последние два года. Почему это произошло? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David Klein, Reuters Фото: David Klein, Reuters

Еще совсем недавно чиновники FIFA и UEFA жутко гордились своим изобретением под названием «финансовый фейр–плей» (FFP). Но идеальный мир, в котором клубы должны тратить столько же, сколько зарабатывают, быстро рухнул. Да, кого-то руководство мирового футбола даже наказало.

В лучшие годы под каток борцов с честным в финансовом плане футболом попадали даже наши команды — «Зенит», «Рубин» и «Анжи». Но в итоге обходить этот самый финансовый фейр–плей научились все без исключения. И даже попытки образцово-показательных порок заканчивались для FIFA печально. Тот же «Мансити», нарушая все, что можно, всегда отделывался какими-то смехотворными штрафами, и в итоге про изобретение чиновников от футбола все забыли. Так что сейчас финансовый фейр–плей — это для бедных, уверен комментатор Михаил Моссаковский:

«Серьезные наказания за нарушение правил финансовых фейр–плей получают в Европе маленькие клубы — те, которые не могут за себя постоять, у которых нет таких серьезных возможностей, как у грандов. А гранды позволяют себе делать вопиющие вещи и в той или иной степени оставаться безнаказанными. Но до той поры, пока у дел не появится политическая подоплека».

Политической подоплекой вполне можно считать и тот бунт, который устроили 12 клубов, создав Суперлигу. После этого у многих последователей проекта чудесным образом начали возникать проблемы. Но в итоге эта история сдвинула дело с мертвой точки и позволила клубам зарабатывать значительно больше, уверен футбольный агент Дмитрий Селюк:

«После организации Суперлиги FIFA для того, чтобы ублажить другие клубы, увеличили доходы, начали делиться, стали думать, как зарабатывать вместе. И доходы у команд увеличились».

И все же эти заработки вряд ли могут покрыть те суммы, которые потратил на игроков, например, «Манчестер Юнайтед». Вы только вдумайтесь — €1,15 млрд. На втором месте в этом списке оказался «Челси» — €1,13 млрд. Почетное третье место — «Манчестер Сити» — €1,04 млрд. На четвертом месте расположился ПСЖ — €1 млрд.

На этом фоне «Реал», который вложил в состав €700 млн, выглядит как-то скромно, не говоря уже про «Баварию», потратившую на игроков меньше €500 млн. Еще одну версию того, почему топ-клубы сейчас тратят такие невероятные деньги на футболистов, предложил бывший владелец «Спартака», бизнесмен Андрей Червиченко:

«Станок работает сейчас безостановочно. Когда тратит тот, у кого он есть, ему все равно, какие это суммы. Если за футболистов начали давать по €300— €500 млн и платить им зарплату по €200 млн, как у Криштиану Роналду, о чем тут говорить».

Но далеко не все топ-клубы потратили на свои составы миллиарды. Например, «Барселона» обошлась суммой в €375 млн — это даже меньше, чем у команды из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль», за которую сейчас играют Малком и Неймар.

Кстати, самый богатый клуб России — «Зенит» — после того, как расстался с Малкомом, обладает составом стоимостью всего-то €155 млн. Этот результат не позволит войти даже в топ-100 рейтинга, который опубликовал «Международный центр спортивных исследований». А вот клубов из Саудовской Аравии в этом списке четыре. В остальном же никаких сенсаций. В топ-100 вошли 19 английских команд, 15 итальянских, 12 испанских, 11 немецких и 11 французских.

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