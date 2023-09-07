Молодым везде у нас дороже

Исследовательская компания CIES Football Observatory подытожила данные о трансферах в клубном футболе за последнее десятилетие. Помимо очевидного вывода, что роль первой скрипки в том, что касается расходов на покупку футболистов, принадлежит Английской премьер-лиге (АПЛ), специалисты CIES обратили внимание на то, что значительно изменились и возрастные предпочтения клубов, у которых растет запрос на молодых футболистов. В 2023 году почти 30% приобретений команд пришлись на игроков в возрасте до 21 года. А общие расходы на покупку футболистов превысили €12 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ведущие футбольный клуб в последние годы предпочитают тратить большие деньги на молодых игроков — таких как эквадорец Мойсес Кайседо

Фото: Reuters/Matthew Childs EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture list, Matthew Childs / Reuters Ведущие футбольный клуб в последние годы предпочитают тратить большие деньги на молодых игроков — таких как эквадорец Мойсес Кайседо

Фото: Reuters/Matthew Childs EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture list, Matthew Childs / Reuters

Исследовательская структура CIES Football Observatory, учрежденная Международной федерацией футбола (FIFA) и швейцарским Университетом Невшателя, обнародовала результаты исследования трансферного рынка за период с 2014 по 2023 год. В нем помимо констатации того, что расходы клубов на усиление растут (с €4,49 млрд в 2014 году до €12,42 млрд в 2023-м), отмечается также продолжающийся дрейф возрастных предпочтений клубов-покупателей в сторону молодежи. В частности, авторы исследования выяснили, что если десять лет назад доля средств, израсходованных на приобретение игроков в возрасте 21 года и моложе, составляла 23,6%, то по итогам нынешней летней трансферной кампании она достигла уже 29,6%. Отмечается также, что вплоть до начавшегося в 2018 году, то есть последнего допандемийного, сезона спрос на молодых футболистов увеличивался довольно скромными темпами. Но в последние пару лет он резко усилился.

Утверждение специалистов CIES нетрудно проиллюстрировать данными по крупнейшим трансферам нынешнего сезона. В топ-3 наиболее дорогих переходов лета присутствуют сразу два игрока, попадающих в категорию «21 год или моложе». Это Мойсес Кайседо, купленный «Челси» у «Брайтона» за €116 млн (самым дорогим приобретением лета, согласно данным Transfermarkt, был 24-летний Деклан Райс, перебравшийся из «Вест-Хэма» в «Арсенал» за €116,6 млн), а также Джуд Беллингем, которого «Боруссия» продала «Реалу» за €103 млн. А ведь еще можно вспомнить 21-летнего Йошко Гвардиола (перешел из «Лейпцига» в «Манчестер Сити» за €90 млн) или 20-летнего Расмуса Хейлунна (переход из «Аталанты» в «Манчестер Сити» за €75 млн). А вообще трансферов с участием молодых игроков, стоивших €25 млн и более, только за минувшее лето набралось два десятка.

Занимательными представляются и данные CIES относительно того, какие амплуа игроков стоят больше других. Громких сенсаций тут не выявлено — клубы, как и раньше, готовы платить больше за форвардов, чем за игроков других позиций. Однако отмечено, что после пандемии COVID-19 спрос именно на нападающих все же снизился на 3,7%. Если в период с 2014 по 2020 год расходы на форвардов в трансферных бюджетах клубов составляли 53,3%, то к лету 2023-го они уменьшились до 49,6%. Одновременно более востребованными стали защитники, особенно центральные (прирост на 1,2%), и полузащитники (прирост на 2,1%). Стабильным остается только спрос на вратарей — изменение за декаду составило лишь «плюс 0,1%».

Специалисты CIES обратили внимание и на привлекшую интерес публики аномальную активность «Челси» за последний год. За три трансферных окна лондонцы, которые летом прошлого года были проданы Романом Абрамовичем американскому предпринимателю Тодду Бёли, потратили на покупку новых футболистов более €1 млрд, побив все рекорды по щедрости. В общей сложности за десять лет «Челси» вложил в усиление состава €2,64 млрд. Это тоже абсолютный рекорд. Однако авторы исследования копнули чуть глубже, подсчитав баланс расходов и доходов клубов от трансферной деятельности на исследуемом отрезке времени. И выяснилось, что «Челси» в этом смысле вовсе не чемпион. Отрицательный баланс работы лондонцев на трансферном рынке за десять лет составил €1,033 млрд, но это только второй показатель, уступающий достижению «Манчестер Юнайтед». Манчестерцы купили игроков на €1,959 млрд, продали на €563 млн и получили баланс «минус €1,396 млрд». В мире есть лишь еще один клуб с минусовым балансом, превышающим 1 млрд,— ПСЖ. Даже выигрывающий все подряд «Манчестер Сити» только на пятом месте с показателем «минус» €856 млн (четвертый — «Арсенал», «минус €871 млн»).

Чемпионом по продажам стала «Бенфика». У нее положительный, в €764 млн, баланс работы на трансферном рынке за десять лет. На втором месте «Аякс» (€434 млн), на третьем — «Зальцбург» (€421 млн).

Что касается балансов расходов и доходов лиг в целом, то тут специалисты CIES лишний раз подтвердили превосходство Английской премьер-лиги (АПЛ). За исследуемый период команды АПЛ израсходовали на покупку игроков €21,48 млрд, а отрицательный баланс трансферной деятельности составил €11,11 млрд (значительная часть этих средств досталась командам вне пределов Англии). На втором месте по расходам итальянский чемпионат (€9,95 млрд), у которого отрицательный баланс составил всего €1,12 млрд. На третьем — испанский (€7,84 млрд) с балансом «минус €920 млн». В топ-10 самых расточительных лиг попала и Российская премьер-лига (РПЛ) — девятое место. За десять лет ее клубы потратили на футболистов €1,44 млрд, а продали на €1,14 млрд. Так что отрицательный баланс составил €300 млн.

Александр Петров