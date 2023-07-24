Килиан Мбаппе дорожает с каждым клубом

Главная трансферная драма нынешнего лета, в центре которой оказались знаменитый форвард Килиан Мбаппе и ПСЖ, не желающий допустить его ухода в следующем году в статусе свободного агента, достигла апогея. Парижский клуб, давя на Мбаппе, не включил его в состав для поездки в коммерческое турне, чем вызвал негодование французского футбольного профсоюза, угрожающего подать на парижан в суд. А список претендентов на нападающего пополнился уже купившим целую группу звезд, включая зенитовца Малкома, саудовским «Аль-Хилялем», поднявшим цену на игрока до астрономической отметки €300 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Если Килиан Мбаппе согласится перейти в «Аль-Хиляль», он может заработать за сезон €700 млн

Фото: Thibault Camus / AP Если Килиан Мбаппе согласится перейти в «Аль-Хиляль», он может заработать за сезон €700 млн

Фото: Thibault Camus / AP

В число главных информационных хитов для Франции в понедельник вошла обнародованная L`Equipe и еще рядом медиаресурсов новость о том, что саудовский «Аль-Хиляль» сделал ПСЖ официальное предложение о покупке его знаменитого форварда Килиана Мбаппе. Sky Sports утверждает, что парижский клуб его «принял», дав потенциальным покупателям добро на ведение переговоров по личному контракту с Мбаппе.

В этом предложении по французскому игроку поражает прежде всего цена. Представители чемпионата Саудовской Аравии уже взорвали летний трансферный рынок, совершив множество громких приобретений в ведущих европейских лигах.

И наибольшую активность среди них проявлял как раз «Аль-Хиляль», успевший инвестировать около €200 млн в целую группу известных футболистов. В ней оказались Калиду Кулибали, Рубен Невеш, Сергей Милинкович-Савич и лучший бомбардир предыдущего чемпионата России Малком, выступавший за «Зенит». Но за одного отдельно взятого 24-летнего Килиана Мбаппе, первенствовавшего в прошлом сезоне с восемью голами, в том числе тремя — в проигранном финале против аргентинцев, в снайперской гонке катарского мирового первенства, «Аль-Хиляль» готов заплатить аж €300 млн.

Это уже не огромная, а просто астрономическая цифра. Она вдвое больше цены, в которую сам Килиан Мбаппе обошелся в 2017 году ПСЖ (тот купил его у «Монако» по сложной, через первоначальную аренду, схеме), и почти на €80 млн больше, чем парижский клуб тогда же отдал «Барселоне» за Неймара. Трансфер бразильца с тех пор оставался рекордным по стоимости. Причем, если верить тому же Sky Sports, «Аль-Хиляль» собирается простимулировать Мбаппе и не менее «космической» зарплатой — до €700 млн за сезон, после которого ему гарантирована возможность возвращения в Европу, скажем, в «Реал», с которым долго ассоциировался повышенный интерес к французу.

Сообщение о попытке перехватить Килиана Мбаппе «Аль-Хилялем» можно считать чем-то вроде апогея главной, видимо, трансферной истории нынешнего лета.

На самом деле она созрела еще в 2022 году, когда по окончании очередного сезона ведущие издания уверенно анонсировали переход Мбаппе из парижской команды, играющей в не слишком конкурентном чемпионате и постоянно допускающей осечки на подступах к победе в Лиге чемпионов, в «Реал» в статусе свободного агента, полученного после окончания срока действия контракта. Однако вместо того, чтобы перебраться в испанский клуб, Килиан Мбаппе неожиданно объявил о подписании нового договора с ПСЖ на срок до 2024 года. Срыв сделки, как считали разные источники, был следствием крайне энергичных действий двух президентов — президента клуба Насера аль-Хелаифи и президента Франции Эмманюэля Макрона, персонального фаната Мбаппе, уговаривавшего его остаться на родине, а также, естественно, финансовых стимулов. Считается, что ПСЖ, чтобы удержать нападающего, пообещал ему дополнительные выплаты в виде бонусов на сумму от €150 млн до €300 млн при годовой зарплате €100 млн.

Прошедший сезон никак не трансформировал восприятие альянса ПСЖ и Килиана Мбаппе. Персонально для выдающегося нападающего он был вполне удачным, для его клуба — обычным: без блеска выиграв золото национального чемпионата, парижане споткнулись в стартовом раунде play-off Лиги чемпионов на «Баварии», после чего расстались не только со своей легендой Лионелем Месси, решившим поиграть на закате карьеры в американском чемпионате за «Интер Майами», но и с тренером Кристофом Гальтье. Вместо него клуб возглавил бывший наставник сборной Испании Луис Энрике. А представители Килиана Мбаппе на финише сезона, как выяснилось, отправили руководству ПСЖ уведомление о том, что форвард в 2024 году не будет продлевать с ним контракт. Различные источники интерпретировали такой поступок одинаково: как признание Мбаппе острого желания наконец действительно покинуть богатый, но не слишком эффективный и поднадоевший проект, а также как сигнал для ПСЖ срочно начинать переговоры по его продаже уже в рамках текущего трансферного окна. В противном случае клуб рисковал снова дотянуть до момента, когда Килиан Мбаппе превратится в свободного агента, который волен уйти куда угодно без компенсации.

За прошедшие почти два месяца драма обрастала деталями. Насер Аль-Хелаифи уже не скрывал раздражения, связанного с поведением Килиана Мбаппе, публично во время презентации Луиса Энрике выдвигая футболисту что-то похожее на ультиматум: если он хочет остаться в ПСЖ на будущий сезон, то должен заранее продлить контракт.

А список клубов, которым уважаемые издания приписывали заинтересованность в Килиане Мбаппе, перестал ограничиваться «Реалом» и существенно увеличился, интегрировав «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхем», «Ливерпуль», «Интер».

При этом, кажется, никто из них не продвинулся в переговорах настолько далеко, чтобы сделку по Мбаппе можно было рассматривать как достаточно вероятную.

Зато далеко в давлении на футболиста с целью заставить его согласиться с выгодной клубу стратегией продвинулся ПСЖ. Он не включил его в состав на поездку в коммерческое турне по Японии, стартующее на этой неделе, чем вызвал негодование французского футбольного профсоюза (UNFP). Структура охарактеризовала действия ПСЖ как «психологический харассмент» в отношении спортсмена, напоминая, что подобными способами клубный менеджмент нередко пытается деморализовать игроков и вынудить их принять условия команды. Более того, UNFP даже объявил, что рассматривает возможность обращения «в гражданский и уголовный суды» в связи с поведением парижан в отношении их лидера.

Вряд ли, впрочем, предложение «Аль-Хиляля», каким бы фантастически щедрым оно ни было, ситуацию проясняет. Та же L`Equipe не сомневается, что Килиан Мбаппе, находящийся, в отличие от большинства новобранцев саудовского чемпионата, в возрасте не заката, а расцвета, его проигнорирует и что борьба за возможность владеть им продолжится. Причем к ней подключается еще один испанский гигант — «Барселона»: с ней у ПСЖ уже запланированы телефонные переговоры по Мбаппе. У каталонцев сейчас не так много свободных денег, как у того же «Реала», но, по данным L`Equipe, ради Мбаппе она может разгрузить платежную ведомость, продав несколько футболистов.

Алексей Доспехов