В Большом театре подтвердили удаление с афиш критикующих СВО деятелей культуры

Гендиректор Большого театра Владимир Урин в интервью «Российской газете» заявил, что из-за изменения общественно-политической ситуации театр трансформирует своей репертуар. Гендиректор Большого также подтвердил, что из-за новых реалий с афиш театра исчезали имена критиков боевых действий на Украине. Он объяснил это повышенным вниманием к театру.

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Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Владимир Урин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как объяснил Владимир Урин, для изменения репертуара было несколько причин. Одна — юридическая: у спектаклей закончились лицензии, а их продление было невозможно. «Вторая причина совсем иная. Когда те или иные создатели спектаклей высказывались очень определенно по поводу спецоперации. В таком случае их имена исчезали с афиш»,— заявил гендиректор Большого.

По словам Владимира Урин, Большой театр особый «с точки зрения повышенного внимания к нему». Он назвал естественной ситуацию, когда «поднимается определенная волна» возмущенных писем и высказываний в адрес театра. «Это тоже являлось причиной снятия отдельных спектаклей с репертуара»,— объяснил он.

В мае 2022 года Большой театр отменил балет «Нуреев» Кирилла Серебренникова. Официально причину решения в театре на называли. При этом режиссер выступал против военной операции на Украине и на тот момент находился не в России. В марте нынешнего года балет «Герой нашего времени» в постановке Кирилла Серебренникова, который должны были показать в Большом, заменили на «Мастера и Маргариту» Эдварда Клюга.

После начала военной операции Кирилл Серебренников живет и работает во Франции. В ближайшее время он начнет работать над сериалом по роману «Призрак оперы».

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина