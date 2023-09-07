Кирилл Серебренников снимет сериал по роману «Призрак оперы»

Российский режиссер и драматург Кирилл Серебренников снимет мини-сериал — это будет экранизация готического романа французского писателя Гастона Леру «Призрак оперы». Об этом сообщил портал Variety.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В сериале будет шесть серий. Он будет полностью на английском языке. Кирилл Серебренников описывает его как эротический, психологический триллер, который расскажет «историю о скрытой стороне оперы».

Над сериалом будет работать французская киностудия Path и независимая европейская киностудия Hype Studios. Последняя сотрудничала с Кириллом Серебренниковым при работе над фильмами «Лето», «Петровы в гриппе», «Жена Чайковского». Дата выхода сериала пока неизвестна.

Главным героем будет не Призрак оперы, а вокалистка Кристина. Команда, работающая над проектом, говорит, что эта история будет также рассказывать про эмансипацию. «Разрываясь между отвращением и влечением к призраку, Кристине придется взять под контроль свою судьбу как женщины и художника»,— рассказали в команде проекта. «Наша история выйдет за рамки текста Гастона Леру, написанного более века назад, и станет историей интимного мира оперы»,— рассказал Кирилл Серебренников.

Этим летом Кирилл Серебренников сотрудничал с Парижским оперным театром — его дебютная постановка «Лоэнгрин» Рихарда Вагнера выйдет в сентябре.

Сериал «Призрак оперы» — третий проект Кирилла Серебренникова за рубежом. Недавно он закончил работать над фильмом «Лимонов, баллада об Эдичке». Сейчас режиссер также занимается работой над проектом картины про Йозефа Менгеле «Исчезновение».

Экранизация «Призрака оперы» — этой второй телепроект режиссера. В 2002 году по заказу канала «Россия» он снял сериал «Дневник убийцы». Несколько лет назад режиссер говорил о планах поработать над многосерийным проектом о жизни режиссера Андрея Тарковского.

Анастасия Ларина