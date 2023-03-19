Большой театр отменил балет «Герой нашего времени» Серебренникова

Балет «Герой нашего времени» в постановке режиссера Кирилла Серебренникова, который должен был быть показан 5, 6 и 7 мая на Новой сцене Большого театра, заменен на «Мастера и Маргариту» Эдварда Клюга. Сообщение о замене было опубликовано на сайте Большого театра. Причины замены не объясняются.

«5, 6 (12:00 и 19:00) и 7 мая вместо объявленных ранее представлений балета "Герой нашего времени" будут показаны представления балета "Мастер и Маргарита". Билеты действительны»,— сообщается на сайте Большого театра.

Балет «Герой нашего времени» Кирилла Серебренникова — лауреат «Золотой маски» 2016 года. Премьера состоялась 22 июля 2015 года в Большом театре.

Кирилл Серебренников уехал из России в марте 2022 года. В мае Большой театр отменил его балет «Нуреев». В ноябре МХТ им. А. П. Чехова убрал имя режиссера из раздела «Авторы спектаклей» на сайте театра.

В июне худруком «Гоголь-центра» вместо Кирилла Серебренникова стал Антон Яковлев. Позже «Гоголь-центр» закрыли и переименовали его в Московский драматический театр им. Н. В. Гоголя.

Анастасия Ларина