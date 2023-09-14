Экс-управляющий ВТБ Алексей Долгов стал исполняющим обязанности президента УБРиР

Совет директоров Уральского банка реконструкции и развития (ПАО КБ «УБРиР») назначил Алексея Долгова исполняющим обязанности президента банка. Ранее господин Долгов занимал должность первого вице-президента УБРиР. Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе банка, Алексей Долгов приступит к новым обязанностям с 15 сентября. Антон Соловьев, ранее возглавлявший УБРиР, продолжит работу в банке в должности советника президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Сегодняшнее решение имеет стратегическое значение для развития банка. Опыт Алексея Долгова и новой управленческой команды поможет достичь амбициозных целей по расширению взаимодействия со всеми категориями клиентов»,— рассказал председатель совета директоров УБРиР Олег Медведев. Отмечается, что документы для согласования господина Долгова в качестве руководителя кредитной организации уже направлены в Уральское главное управление Банка России.

Напомним, первым вице-президентом УБРиР Алексей Долгов был назначен в конце августа. В сентябре прошлого года он покинул пост управляющего ВТБ в Свердловской области. Господин Долгов имеет два высших образования, а также степень MBA в бизнес-школе экономического факультета МГУ им. Ломоносова.

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