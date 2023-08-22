Экс-управляющий ВТБ Алексей Долгов назначен первым вице-президентом УБРиР

Первым вице-президентом Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) назначен Алексей Долгов, рассказали «Ъ-Урал» в банке. Господин Долгов будет курировать коммерческий блок, который объединяет департаменты розничного и корпоративного бизнеса, казначейство, а также службу развития региональной сети. Напомним, в сентябре прошлого года Алексей Долгов покинул пост управляющего ВТБ в Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сейчас коммерческий блок банка планирует расширять сотрудничество с предприятиями, модернизировать систему обслуживания частных клиентов. «Я признателен акционерам, совету директоров банка за доверие и возможность проявить свои знания и опыт в новом качестве. Вместе с командой УБРиР нам предстоит достичь многих амбициозных целей, связанных с выводом на новый уровень эффективности всех клиентских служб и филиальной сети банка»,— прокомментировал господин Долгов.

Алексей Долгов работает в банковской сфере более 20 лет. В Группе ВТБ господин Долгов работал с 2006 по 2022 год. С 2008 года занимал руководящие позиции в розничном блоке банка в Екатеринбурге. С 2019 года управлял розничным и корпоративным бизнесом ВТБ в Свердловской области.

Алексей Долгов имеет два высших образования, а также степень MBA — в бизнес-школе экономического факультета МГУ им. Ломоносова. Отмечается, что господин Долгов входит в состав общественных советов при региональном управлении МЧС России и ГУФСИН России по Свердловской области, а также попечительского совета Уральского государственного университета путей сообщения. В 2021 году его признали «Банкиром года» по результатам голосования экспертов премии «Человек года» издания «Деловой квартал».

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