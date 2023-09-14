В Петербурге задержали членов ОПГ, похитивших человека ради 700 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге задержаны члены организованной преступной группы (ОПГ), причастные к похищению человека и вымогательству, сообщили в 14 сентября в пресс-службе ГСУ СК по Петербургу.

Следователи установили, что ОПГ, в которую входят не менее 7 участников, была создана в городе двумя тридцатилетними местными жителями.

В январе 2023 года члены группы похитили петербуржца у дома на Дунайском проспекте. Предварительно избив его, преступники увезли потерпевшего в квартиру в поселке Металлострой, где «удерживали, избивали и, угрожая пистолетом, требовали передать им деньги в общей сумме 700 тыс. рублей». Мужчину отпустили после его согласия передать указанную сумму.

13 сентября следователи совместно с ФСБ, МВД и Росгвардии задержали организаторов ОПГ и ее участника 1999 года рождения. В настоящее время проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения и предъявлении обвинения.

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