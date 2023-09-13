«Здесь вам такое рассказали, что даже у меня волосы зашевелились»

Во вторник, 12 сентября, в Санкт-Петербургском горсуде состоялось первое заседание по существу с участием присяжных по уголовному делу в отношении экс-президента городской Федерации вольной борьбы Владимира Кулибабы и его предполагаемых подельников — Владимира Карпинского и Анатолия Мотыля. Все трое, по данным следствия, входили в банду Кости Могилы и причастны к расправе над криминальным авторитетом Игорем Савиным по прозвищу Кувалда, которого расстреляли вместе с охранником в 1993 году из автоматов прямо в машине. Во время процесса гособвинитель попытался привнести «дух девяностых», а защита, напротив, просила присяжных соблюдать дисциплину разума и не поддаваться рассказам про «Бандитский Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Перед началом слушания в зале было шумно: помимо близких и прессы, на суд пришли первокурсники юрфака. Свое любопытство студенты не скрывали. Оно и понятно. Кругом люди в погонах и деловых костюмах и еще двое импозантного вида мужчин за стеклом. Полицейские и приставы то и дело шипели на собравшихся, чтобы те убрали камеры телефонов. Не разрешали общаться с залом и подсудимым. «Да мне уже два года рот затыкают!»— возмутился Кулибаба. Попытка Владимира Карпинского перекинуться с кем-то парой слов также была моментально пресечена. «Да погоду узнать хотел»,— с улыбкой отозвался арестованный. На суд без конвоя явился только Анатолий Мотыль — зал он покинет тоже самостоятельно.

Судья Константин Борисов еще раз разъяснил сторонам специфику рассмотрения дела с участием присяжных. В этот раз слушаются вступительные речи обвинения и защиты. После того как непрофессиональные судьи расселись по местам, прокурор Николай Золотухин напомнил, что именно инкриминируют обвиняемым, называя всех троих «вооруженной бандой». «Кто же создал эту банду? Костя Могила (Константин Яковлев, был убит в 1993 году.— «Ъ-СПб»). Вы еще не раз услышите эту кличку»,— сказал он и добавил, что группировка «была создана с целью нападения на граждан».

Владимир Кулибаба и Игорь Савин, по его словам, состояли в ее руководстве и решали, кто станет жертвой нападений, да и сами не гнушались ими заниматься. «Они также распределяли полученные средства, часть из которых передавалась в единый денежный фонд — то есть “общак”»,— отметил прокурор.

Господин Золотухин подчеркнул, что Владимир Кулибаба пользовался особым доверием Кости Могилы и, по сути, был его правой рукой — бригадиром. Говоря о мотивах преступления, он пояснил, что Кулибаба захотел отомстить Савину за его чрезмерные амбиции. Последний, по версии следствия, намеревался убить главаря, чтобы занять его место, а бригадир Кулибаба таким образом собирался «доказать преданность», обеспечив себе подъем по «карьерной лестнице». Прокурор рассказал, что для этого подсудимые разработали план: зная, что Савин хотел приобрести часы Rolex, они подкараулили на улице Фрунзе его и двоих телохранителей, Кирилла Угольникова и Дмитрия Скворцова (экс-помощник замглавы МВД России, находится в розыске.— «Ъ-СПб»), и расстреляли из автоматов Калашникова во время покупки часов, которая прошла в автомобиле. «Ну время такое, сами понимаете, на дворе 1993-й, Rolex, такое вот желание у него возникло»,— пожал плечами гособвинитель.

По данным стороны обвинения, киллерам (Владимиру Карпинскому и Марату Аристову — последний сейчас в розыске) удалось убить сразу и Кувалду, и охранявшего его Кирилла Угольникова. Обеспечить отход должен был Анатолий Мотыль. Второй телохранитель Скворцов смог сбежать. «Что получилось? Получилось два трупа»,— сам себе ответил прокурор. Гособвинитель привел еще одну деталь: одна пуля попала в оконную раму жилой квартиры, что, по его мнению, говорит о том, что преступникам было безразлично на жизни других людей. «Для подсудимых это было обыденностью и трудовыми буднями»,— заключил он.

Слово взяла адвокат Кулибабы Марина Белинская. Она попросила присяжных обратить внимание, что предыдущий оратор допустил в адрес ее доверителя и остальных фигурантов некорректные высказывания. «Никто не отрицает, что убийство имело место быть. Вопрос, кто это сделал?»— указала защитница и призвала слушателей проявлять как можно больше скепсиса ко всему, что будет звучать во время процесса. «Вот прокурор говорит: “была создана банда”. А кем? А была ли создана?»— сказала она. Далее госпожа Белинская продолжила развивать критическое мышление: «Кто держал “общак”?», «Будет ли представлено его наличие?», «На кого он делился?», «Продвинулся ли в итоге Кулибаба по карьерной лестнице?»

«Вот эта образность: “автомат Калашникова”, “расстрелял”, “град пуль” — да, наверное, в девяностые так и было. Но я прошу вас руководствоваться и свойствами памяти. Что вы делали в девяносто третьем? Насколько [точно] на это можно ответить?», — подчеркнула адвокат.

«Все потоки грязи и крови, которые лились в нашем городе тогда и сейчас, могут быть предметом обсуждения в СМИ или за чашкой чая, но здесь задача у нас более простая»,— поддержал коллегу другой защитник Кулибабы Андрей Кащеев. Он аналогично призвал присяжных абстрагироваться от «Бандитского Петербурга» и рассматривать лишь конкретные аргументы, которые доказывают или отрицают вину фигурантов по данному эпизоду. Адвокат указал, что в материалах дела говорится, что ОПГ существовала по 2021 год. «Но за все время эта “банда” ни одним деянием не отметилась. Нет доказательств того, что они хотя бы собирались раз в год и напоминали друг другу, что они банда»,— выразил недоумение господин Кащеев и напомнил, что при обысках ни у кого из них не было обнаружено никакого оружия.

«Я сам следователем был и оперативником. Здесь вам такое рассказали, что даже у меня волосы зашевелились. Это все истории для “Фонтанки”. Господин Вышенков (журналист Евгений Вышенков.— «Ъ-СПб») такое любит»,— сказал юрист, но сразу же был остановлен судом и предупрежден, что упоминание прессы в этом процессе излишне.

После того как все адвокаты синхронно призвали присяжных держать голову в холоде и не поддаваться эмоциям, настала очередь подсудимых. «Тогда, в 1993-м, ходило много слухов…»— начал было Владимир Кулибаба, но его тут же прервал судья Борисов и сообщил, что сейчас не время для таких воспоминаний — можно лишь выразить свое отношение к предъявленным обвинениям. «Тогда благодарю вас, уважаемые, присяжные. Постарайтесь сохранить свою независимость»,— закончил Кулибаба.

Владимир Карпинский и Анатолий Мотыль оказались немногословны и просто согласились с высказанной их защитниками позицией. Под конец слушания адвокат Кащеев попросил обвинение впредь не приплетать к делу лишнего. «Там прозвучало, что они деньги делили»,— указал он. «А деньги делить — это преступление что ли? Слава богу, пока нет»,— заключил судья Борисов.

Андрей Кучеров