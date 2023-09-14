ВТБ рассказал о новой мошеннической схеме с «обновлением» счета

Телефонные мошенники придумали новую уловку: они предлагают «обновить» счет и застраховать деньги для дополнительной защиты, гарантируя при этом возврат всех средств, страховку и повышенную доходность по вкладу. Об этом сообщили в пресс-службе банка ВТБ.

«Ссылаясь на то, что клиент якобы стал жертвой мошеннических действий, лжебанкиры рекомендуют выполнить процедуру обновления единого лицевого счета для дополнительной защиты. Пытаясь вызвать доверие, пользователю предлагают застраховать любую сумму свыше 1000 руб. за счет "резервного фонда банка", а в качестве компенсации за неудобства обещают повышенную ставку по вкладу»,— рассказали в ВТБ.

Мошенники, позвонившие с неизвестного номера и представившиеся сотрудниками банка, для убедительности присылают документы с поддельными логотипом и печатью организации. Затем они предлагают перевести деньги на «безопасный» счет, чтобы активировать его. После этих действий, по словам мошенников, все средства клиенту вернут.

В ВТБ добавили, что при любом подозрительном телефонном разговоре необходимо «немедленно прекратить его и перезвонить по номеру вашего банка» для уточнения всей информации.

За январь—август нынешнего года, как сказано в сообщении банка, мошенники совершили более 4,8 млн атак на клиентов, что на 5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Большая часть подобных звонков поступает с мобильного телефона (60%), около 30% приходит на мессенджеры, еще 9% — с городских номеров.

В августе МВД предложило ввести уголовное наказание для дропперов — людей, которые за вознаграждение предоставляют злоумышленникам данные своих карт. На эти счета мошенники переводят похищенные деньги, после чего передают все средства другому человеку. Из-за этого правоохранителям сложнее расследовать подобные преступления.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Дропперам пригрозили уголовно».

Петр Бузлаев