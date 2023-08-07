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Коммерсантъ FM
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Дропперам пригрозили уголовно

Как власти пытаются обезопасить граждан от банковских мошенников

В МВД предложили ввести уголовное наказание для тех, кто помогает банковским мошенникам выводить деньги. Речь идет о так называемых дропперах — людях, которые предоставляют данные своей карты злоумышленникам за вознаграждение. Туда мошенники переводят похищенные средства, а затем по цепочке другому человеку. Таким образом преступники усложняют для правоохранителей поиск средств и конечных получателей, говорится в письме заместителя министра, начальника следственного департамента МВД Сергея Лебедева сенатору Артему Шейкину.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Министерстве внутренних дел разработали проект закона, который вводит уголовную ответственность для дропперов. Сейчас документ на стадии согласования.

Как банки присмотрят за переводами

Как банки присмотрят за переводами

Проблема в том, что пострадать из-за такой инициативы могут как раз жертвы мошенников, говорит независимый экономический эксперт Семен Новопрудский:

«Мошенники стараются максимально усложнить для правоохранительных органов цепочки обналичивания денег, в том числе это делается за счет дропперских программ и создания всевозможных "прокладок". Когда в цепочке становится много получателей, с помощью дропперских программ похищаются личные данные людей, которые могут вообще не знать, что они являются, например, промежуточным звеном в преступной схеме.

Государство, похоже, пытается начать бороться с бандами, то есть не с финансовыми мошенниками-одиночками, а с некоторыми организованными группами. Другое дело, что тут есть риск. Вдруг в этой цепочке может оказаться совершенно невинный получатель платежа, данные которого похищены. Это вряд ли самая распространенная схема, потому что она сложная. В целом мошенники заточены на то, чтобы минимумом действий получить максимум прибыли. Но подобная схема и сложнее выявляется, то есть зарабатывать денег в моменте можно меньше, но пользоваться таким способом гораздо дольше и выигрывать от эффекта масштаба и длительности».

В частности, в МВД предлагают добавить в уголовный кодекс статью 187.1, которая будет предусматривать уголовное наказание за помощь по выводу средств, полученных преступным путем.

Правда, таких людей привлекают к ответственности и сейчас, говорит эксперт по борьбе с мошенниками одного из коммерческих банков Николай Пятиизбянцев:

«У нас уже существует статья 187 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за сбыт, покупку, хранение и перевозку электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств. Карты и средства доступа к банковским счетам подпадают под действие этого закона.

За счет чего в банковской сфере выросли число кибератак и урон от них

За счет чего в банковской сфере выросли число кибератак и урон от них

Более того, судебная практика для лиц, которые продают свою карту, логины к банковским счетам мошенникам, есть. Поэтому не очень понятно, что хотят с помощью этой инициативы добиться. Дропперы — это большое зло для банковской системы. Сбербанк в прошлом году публиковал исследования, по их данным, в России единовременно порядка 500 тыс. людей, которые предоставляют свои счета, карты для дропперских услуг. Если найти лиц, которые организуют эти хищения, достаточно сложно — многие действуют не с территории Российской Федерации — то пресечь вывод денежных потоков можно именно путем борьбы с дропперами».

Как уточняет «РИА Новости», в 2022 году телефонные мошенники похитили более 14 млрд руб. В 2023-м, по словам сенатора Артема Шейкина, в сутки правоохранители фиксируют около 8,5 млн совершить такие преступления как раз с участием дропперов.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Сабина Адлейба

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