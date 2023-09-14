Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Инвесторы отправились за чипами в Нью-Йорк

Британская Arm Holdings провела на NASDAQ крупнейшее IPO 2023 года

Один из ведущих разработчиков микропроцессоров, британская компания Arm Holdings заявила о размещении своих акций на нью-йоркской бирже NASDAQ в рамках IPO, которое стало крупнейшим в мире с начала 2023 года. Инвесторы оценили всю Arm в $54,5 млрд, компания выручила от продажи своих акций $4,9 млрд.

Фото: Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo, Reuters

Фото: Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo, Reuters

Вчера поздно вечером Arm Holdings объявила цену размещения своих акций на нью-йоркской бирже NASDAQ по итогам собранных от инвесторов заявок. Она составила $51, что является верхней границей ценового коридора $47–51. Компания разместила по этой цене 95,5 млн своих акций — около 10% от всех акций, выручив за них $4,87 млрд. Всю Arm Holdings инвесторы оценили в $54,5 млрд. Впрочем, сумма размещения может еще вырасти с учетом дополнительных 7 млн акций, которые инвесторы смогут купить в течение ближайших 30 дней.

В любом случае IPO Arm Holdings уже стало крупнейшим первичным размещением 2023 года. Вывести британского производителя на биржу решил ее нынешний основной владелец — японская телекоммуникационная корпорация Softbank, о чем стало известно в августе.

Arm Holdings Plc была приобретена японской компанией Softbank в 2016 году за $32 млрд. Разработанные британской компанией микропроцессоры используются практически во всех смартфонах, и доля Arm на этом рынке превышает 99%. «По нашим оценкам, примерно 70% населения мира использует продукцию с архитектурой Arm»,— говорится в заявлении компании. Производитель также уточняет, что микропроцессоры, созданные на основе его технологий, занимают 49% рынка, объем которого в прошлом году превышал $200 млрд.

Первоначально японская корпорация хотела продать на бирже 25% Arm Holdings, что позволило бы выручить еще больше, около $8–10 млрд. Однако затем было решено сократить объем продаваемых акций, после размещения Softbank будет владеть почти 90% компании.

По данным Bloomberg, интерес к покупке акций Arm Holdings проявили многие крупнейшие высокотехнологичные производители — Intel, Apple, Nvidia, TSMC, Samsung и др.

Сообщается, что они купили акции британской компании в общей сложности на $700 млн.

Накануне Марк Лю, глава тайваньской TSMC, крупнейшего в мире производителя чипов, заявил: «Arm является важным элементом нашей экосистемы, наших технологий и экосистемы наших клиентов. Мы хотим, чтобы эта компания успешно развивалась, и это главное».

Открытые торги акциями Arm Holdings на бирже NASDAQ начнутся сегодня вечером под символом ARM.

Евгений Хвостик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...